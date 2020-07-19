Милевский — о заболевании коронавирусом: «Стремновато с этой штукой»

Нападающий брестского «Динамо» рассказал о том, как он переносит заболевание коронавирусом.

Мои заключительные дни на самоизоляции. Еще немножко и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов. Нет кашля, нет пневмонии, температуры. Ни разу за все эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Ну, есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо, конечно.