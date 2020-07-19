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Милевский — о заболевании коронавирусом: «Стремновато с этой штукой»

19 июля 2020, 09:48

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как он переносит заболевание коронавирусом.

Мои заключительные дни на самоизоляции. Еще немножко и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Беларуси. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов. Нет кашля, нет пневмонии, температуры. Ни разу за все эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Ну, есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо, конечно.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:55
лучше как-то избежать
dimagas2
dimagas2
19 июля в 10:44
Спирт даже не помог?))
Glyba
Glyba
19 июля в 10:31
Здоровья Милевскому!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 10:19
Хоть кто-то описал состояние при короне
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 10:10
Думаю для Артема все закончится хорошо, без последствий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 10:07
Вполне разумное мнение...
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