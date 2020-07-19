Анчелотти: «Нужно работать над улучшением состава»

Главный тренер «Эвертона» заявил, что его команда нуждается в усилении состава.

Сейчас мы ищем футболистов, которые смогут качественно улучшить нас. Нужно улучшать команду к следующему сезону.

Когда сезон закончится, я думаю, мы обсудим это с руководством клуба, чтобы найти правильное решение. Мне кажется, что руководство меня поддержит, мы все прекрасно понимаем, что нужно работать над улучшением состава.