Анчелотти: «Нужно работать над улучшением состава»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда нуждается в усилении состава.
Сейчас мы ищем футболистов, которые смогут качественно улучшить нас. Нужно улучшать команду к следующему сезону.
Когда сезон закончится, я думаю, мы обсудим это с руководством клуба, чтобы найти правильное решение. Мне кажется, что руководство меня поддержит, мы все прекрасно понимаем, что нужно работать над улучшением состава.
Ранее ходили слухи, что «Эвертон» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо.