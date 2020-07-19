ГлавнаяНовости

Анчелотти: «Нужно работать над улучшением состава»

19 июля 2020, 09:32

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его команда нуждается в усилении состава. 

Сейчас мы ищем футболистов, которые смогут качественно улучшить нас. Нужно улучшать команду к следующему сезону. 

Когда сезон закончится, я думаю, мы обсудим это с руководством клуба, чтобы найти правильное решение. Мне кажется, что руководство меня поддержит, мы все прекрасно понимаем, что нужно работать над улучшением состава.

Ранее ходили слухи, что «Эвертон» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 10:17
Опять нужны деньги...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 09:37
Надо усиливаться значит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100