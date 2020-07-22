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6 игроков «Спартака» могут перейти в «Химки»

22 июля 2020, 15:45

Сообщается, что сразу шесть футболистов «Спартака» могут отправиться в аренду в «Химки», которые недавно подтвердили своё участие в сезоне-2020/21 РПЛ.

В аренду могут уйти следующие футболисты: Резиуан Мирзов, Артём Тимофеев, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

Все перечисленные футболисты, за исключением Мирзова, в текущем сезоне выступали в аренде в других клубах РПЛ.

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Все комментарии
Котяра_О.КБ
Котяра_О.КБ
23 июля в 16:14
Продать нужно этот неликвид, а не по арендам сплавлять. И дураку же ясно, что пользы от них 0.
я из Химок
я из Химок ответ proеzd2 (раскрыть)
22 июля в 22:34
Нет.
proеzd2
proеzd2 ответ коrn3512 (раскрыть)
22 июля в 21:54
Как дел Брата!
proеzd2
proеzd2 ответ я из Химок (раскрыть)
22 июля в 21:54
с Елабуги шо ли?
коrn3512
коrn3512
22 июля в 19:33
Мирзов может и должен, остаться там навсегда.
я из Химок
я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
22 июля в 18:38
Взаимно!) Я правда из Красногорска 1985 переехал! Случайно не рядом с Родиной живёшь? В 2007 на игре с ЦСКА,видел как на близстоящем доме ,на балконе, болельщик с флагом за игрой следил!
Кошк 47
Кошк 47
22 июля в 18:02
    рже
    рже
    22 июля в 17:48
    Пацаны хоть в нормальном клубе проиграют,за трофеи поборються,только зачем они нужны Юрану?-и так боевой состав!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
    22 июля в 17:40
    Я тоже из Химок,(живу с 1965г.) хоть и болею за ЦСКА , приятно видеть Вас на соккере.
    stachel
    stachel
    22 июля в 17:38
    Что за привычка такая, понабрать в команду разного пердивного шлака на 3 состава, а потом ломать голову, как бы его по арендам рассовать. Что у зенита полный состав шлака в аренде, что у федуна.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    22 июля в 17:35
    Главное, чтобы Кутепов остался, тогда я за спартак спокоен, выше 8-го места не поднимутся.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
    22 июля в 17:31, ред.
    Один клуб попросил об аренде другой согласился,в это вроде ничего такого нет,тем более у Зенита было перенасыщение игроков и надо было половину убирать,нет прямой договорёности о сотрудничестве,клубы обьеденяет только финансовый спонсор,у Газпрома кстати есть ещё и клубы за рубежом но это не означает что они тоже фарм клубы Зенита,прошедшие матчи это доказывают,что Зениту не Сочи не Оренбург без боя очки не отдали.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    22 июля в 17:29
    Может они поиграют в более сильном клубе, останутся в Химках, потом будут нагибать cпартак и окажутся выше в таблице
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 июля в 17:25
    Федун начал действовать но против миллера у него врядли, что получится. Обратите внимание и посмотрите, что эти два человека творят с футболом, запомните, скоро нами займутся международные организации в том числе и нефутбольные, нас отстранят от всех европейских первенств неужели это никому непонятно, не случайно в правилах УЕФА запрещается одному человеку иметь несколько клубов в одной лиге, мы уже видим дутого чемпиона а теперь допускаем второго, остановитесь федун и миллер, оставьте футбол футболистам и футбольным специалистам, направьте деньги, которые жмут вам карманы на лечение детей.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    22 июля в 17:24
    Нормальный вообще вариант) Ну а что, это их реальный уровень! А Спартак и вовсе дно.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    22 июля в 17:19
    Сочи и Оренбург бились с Зенитом,
    а динамо и спартак легко слили Зениту 12 очков + по разу проиграли Сочи...
    Дзюба и Азмун на двомх забили 33 гола как и весь спартак..
    спартак более 8 лет не может победить Зенит в Санкт-Петербурга!!!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ я из Химок (раскрыть)
    22 июля в 17:15, ред.
    Да тут как говориться, надо брать комплектом или ни как. 3 игрока отличного уровня, вам явно помогут, но Спартаку надо балласт сплавить, поэтому другие оптом. С Зенитом аналогичная история....я уверена, Сочи хотели Нобоа, Набиулина, думаю Мевля, Полоз, а другие комплектом. Ничего может кто ещё раскроется, вот они Мостового для количества взяли, а он теперь всё время в основе. В любом случае...норм, уверена будут биться, вообще в кубке очень удивили, круто!!!
    beefs
    beefs ответ Сп62 (раскрыть)
    22 июля в 17:11
    а кто их спрашивать будет?
    я из Химок
    я из Химок ответ Трезвый повар (раскрыть)
    22 июля в 17:09
    Да и аккаунтов больше нет, и болею за Химки с 2006!
    Nafnafik
    Nafnafik
    22 июля в 17:08
    У Химок просто больше перспектив. Правильно и делают.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответ yrasikos22 (раскрыть)
    22 июля в 17:07
    Ты это серьёзно? Наверное, треть Сочей зенитовскими резервистами укомплектована, одна только история с Кокошей чего стоит.
    А вообще, перефразируя Маяковского - "Мы говорим "Газпром", Зенит подразумеваем. Думаем "РФПЛ", читаем "Дюков"."
    А уж связка "Миллер-Дюков-Зенит" приводит к скороспелым оренбургам и сочам.
    я из Химок
    я из Химок ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    22 июля в 17:05
    Я не говорю что они "хреновые", я про то что пошла очень массовая "помощь" ! Напрягает это!
    makkie
    makkie
    22 июля в 17:03
    Добрый совет Химкам - не берите Мирзова, абсолютно бесполезный и упрямый футболист.
    Подойдет разве что для борьбы в ФНЛ, и то не факт.
    fineflat
    fineflat ответ Gloomy59 (раскрыть)
    22 июля в 17:03
    Ты не понял Химки может стать как Сочи для Зенита, это как фарм клуб цена игроков растет молодых они получают опыт. Это вопрос развития клуба и воспитания новых игроков это не про место в чемпионате. И когда эти 6 игроков основного состава на матч со Спартаком не выйдут это почти гарантия 6 очков в сезон. И тут начнется шум такой же как был про Сочи с Оренбургом.
    я из Химок
    я из Химок ответ Трезвый повар (раскрыть)
    22 июля в 17:03
    Да не регистрация старая, просто не заходил давно!
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 июля в 16:59
    что то это мне напоминает)))))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ я из Химок (раскрыть)
    22 июля в 16:58
    Да ты прикалываешься, Глушенков огонь, Мелкадце Тамбов вытащил, а Мирзов и за Тулу отлично пылил, да и КУБОК ТОСНО ВЫИГРАЛ!!!
    я из Химок
    я из Химок
    22 июля в 16:57
    Такое ощущение что спихивают абы кого!А нужны ли они в таком количестве Химкам! Другим клубам они не понадобились, так в Химках должны деньги приносить! А чуть позже их станет 9!
    WARchyn
    WARchyn
    22 июля в 16:57
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ я из Химок (раскрыть)
      22 июля в 16:56, ред.
      Ответный ход Спартака))
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