6 игроков «Спартака» могут перейти в «Химки»

Сообщается, что сразу шесть футболистов «Спартака» могут отправиться в аренду в «Химки», которые недавно подтвердили своё участие в сезоне-2020/21 РПЛ.
В аренду могут уйти следующие футболисты: Резиуан Мирзов, Артём Тимофеев, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
Все перечисленные футболисты, за исключением Мирзова, в текущем сезоне выступали в аренде в других клубах РПЛ.
а динамо и спартак легко слили Зениту 12 очков + по разу проиграли Сочи...
Дзюба и Азмун на двомх забили 33 гола как и весь спартак..
спартак более 8 лет не может победить Зенит в Санкт-Петербурга!!!
а динамо и спартак легко слили Зениту 12 очков + по разу проиграли Сочи...
Дзюба и Азмун на двомх забили 33 гола как и весь спартак..
спартак более 8 лет не может победить Зенит в Санкт-Петербурга!!!
А вообще, перефразируя Маяковского - "Мы говорим "Газпром", Зенит подразумеваем. Думаем "РФПЛ", читаем "Дюков"."
А уж связка "Миллер-Дюков-Зенит" приводит к скороспелым оренбургам и сочам.
А вообще, перефразируя Маяковского - "Мы говорим "Газпром", Зенит подразумеваем. Думаем "РФПЛ", читаем "Дюков"."
А уж связка "Миллер-Дюков-Зенит" приводит к скороспелым оренбургам и сочам.
Подойдет разве что для борьбы в ФНЛ, и то не факт.
Подойдет разве что для борьбы в ФНЛ, и то не факт.