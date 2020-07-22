6 игроков «Спартака» могут перейти в «Химки»

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22 июля 2020, 15:45

Сообщается, что сразу шесть футболистов «Спартака» могут отправиться в аренду в «Химки», которые недавно подтвердили своё участие в сезоне-2020/21 РПЛ .

В аренду могут уйти следующие футболисты: , , , , и .