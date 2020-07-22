«Пучок за 15 копеек». Трансферные цели для «Спартака», «Локомотива» и «Зенита»

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сегодня, 13:02

Вы их видели в деле, но каждый может пойти на повышение. О традиционной практике – на «Соккер.ру».

Без лимита на легионеров российские футболисты упали бы в цене, поскольку спроса на них в топ-5 нет, хотя парни из РПЛ , в том числе иностранцы, не такие уж дорогие для западных клубов, скорее наоборот — дешевые.

Но если бы речь шла о невероятных футболистах за копейки, то их с радостью раскупали бы. Вместо этого агенты пользуются лимитом внутри лиги. Стоимость контракта Игнатьева для «Рубина» — 7 млн евро, для условного «Галатасарая» — меньше. Караваева за 8 млн евро сложно отдать не в «Зенит».

Одновременно важно отметить, что суммы-то для футбола небольшие, а рекорды уходящего сезона поставили как раз подписаниями легионеров. Малком, Филипп, Тиль, Влашич, Крыховяк, Кабелья, Дуглас, Крал и Вильена – топ-9 самых дорогих, а Караваев – десятый.

Крупные внутренние трансферы сейчас не в моде, но одновременно есть пример ЦСКА . «Армейцы» отпустили на все четыре стороны старый состав и набрали ребят из клубов РПЛ . И не самых дорогих! Когда есть рынок, то можно влепить на Магуайра ценник выше, чем на ван Дейка – 87 млн евро, если рынка нет – нельзя.

Даже Игнатьев для молодого форварда не был невероятно дорогим, талант есть, нет профессионализма. Поэтому когда агенты, которые с радостью бы заменили клиентов других посредников на своих, вроде Селюка, рассказывают, что Урунов в Испании стоил бы «15 копеек», то манипулируют.

Во-первых, в Испании более сотни трансферов дороже тех денег, что запрашивают за 19-летнего узбека – по 15 копеек в Ла Лиге никого не купить. Во-вторых, где уверенность в 3.5 млн евро? Скорее всего, «Уфа» продаст хавбека дешевле. В-третьих, не так уж Урунов плох, особенно с учетом возраста.

С другой стороны, «Валенсии» Черышев обошелся всего в 6 млн евро – игрок сборной России, а в РПЛ столько будет стоить Н'Жи. Но ребята из «Уфы», «Урала» или «Арсенала» подходят по стоимости богатым клубам лиги. Даже если отнять бюджет «Зенита», остается более 600 млн евро на 15 клубов, и хотя под 70 % отдают зарплатами, на подписания остаются деньги.

РПЛ может позволить себе внутренние трансферы за 2-5 млн евро, которые видели не раз. И правильно, что ищут тех, кто уже адаптирован, молодых и перспективных. Когда доверяют россиянам – это круто, и когда на повышение удачно идут иностранцы – неплохо. Другое дело, что в «Зените» или «Спартаке» обожают закрывать карьеры новичков, которые не тянут на железную основу.

Конечно, Урунов не стоит 3.5 млн евро – еще ничего не показал в футболе, ему 19 лет, но есть такой же юный Кварацхелия, который выступлением за «Рубин» снова привлек внимание клубов из столицы – «Локомотив» зря его отпустил. У Слуцкого и Уремович, и Коновалов – люди, что могут пойти на повышение.

Неделчару и Табидзе из «Уфы» — молодые, хотя их трансферам мешают паспорта. Норманну ничто не помешает, если его любой из тренеров богатых клубов увидит в центре поля своей команды. Норвежец является активом «Ростова» на случай финансовых проблем, как Чистяков или Шомуродов.

Можно даже ребят из «Краснодара» назвать потенциальными целями «Зенита» в будущем — например, Сафонова, Уткина или Сулейманова, если будут прогрессировать в ближайшие годы. И это тоже будет повешением, если петербуржцы останутся первыми, а «быки» их не смогут сами обойти в таблице.

Из провинции можно вырасти до основы известного богатого клуба. Соболев пришел в «Спартак» в непростое время, но не смотрится инородным. Александр участвует в голах, хотя чистые моменты ему создают не так уж часто. Разговоры, что в РПЛ нет внутреннего резерва – беспочвенные, как и попытки занизить к нулю стоимость игроков середняков.

Хотя бы потому, что в день перехода Азмуна в «Зенит» фанаты петербуржцев говорили: «За кого они платят большие деньги? Этот племянник Бердыева голевые пасы соперникам отдавал, нестабилен и не так уж часто забивает». И где сейчас Сердар? Там же, где Дзюба – Артем вообще-то в «Томи» и «Ростове» поднялся, пошел на повышение и сейчас лучший снайпер и ассистент сезона в РПЛ .

Не совсем удивительно, что Деспотович уже пошел на повышение – из «Оренбурга» в «Рубин», а Шомуродов еще может оказаться в одном из московских клубов, если не уедет в Европу. Внутренние резервы есть, и даже ребята, которых собрал ЦСКА , могут следующий сезон провести успешнее и стабильнее, там есть парочка перспективных россиян.

Можно высмеивать попытки отдельных агентов переоценить клиентов – за трансфер Урунова можно заплатить 3.5 млн евро, только если уверен, что это узбекский Месси, который не станет вторым Мирзовым. Но если речь о куда меньшей сумме трансфера, то Урунову можно давать шанс в столице, как дали в ЦСКА тому же Облякову.

Весь мир так работает, гранды всех лиг покупают футболистов более скромных команд, с которыми играют. Причем странно акцентировать внимание на 3-4 млн евро за переход, когда в прошлых сезонах были куда большие проколы с теми, кто приехал из-за рубежа. Вот где реальные проколы скаутов!

За Мамману целых 18 млн евро отдали – бесполезный для «Зенита» трансфер, пускай и в силу травм. Педро Роша – 12 млн евро, три Мирзова. Ханни – 8 млн евро («Ростов» за такие деньги мог подписать 5 Норманнов). Куэва тоже обошелся «Краснодару» в 8 млн евро, но Селюк не кричал, что таких ребят в Испании по 15 копеек можно найти.

Эрнани – 8 млн евро, Лестьен – 10 млн, Саму Гарсия – 5. И это только трансферы последних лет! Поскольку трансферная цена тех, кто идет на повышение, невысокая, то такую практику нельзя уничтожать. Соболева «Спартак» забрал всего за 4.5 млн евро, а ЦСКА получает 80 % прав на Гаича за 8 млн евро, и зарплаты у ребят разные.

Аргентинец вроде бы талантливее – хотя вопрос спорный, измерителя одаренности не существует, но точно будет полезнее в два раза? Никаких гарантий в футболе нет, Азар может стоить 100 млн евро и не заиграть сразу в составе чемпионского «Реала». Селюк обожает хайповать, поэтому так пренебрежительно отозвался об узбеке из «Уфы».

Но Урунова, как и молодых россиян за 2-4 млн евро из составов небогатых клубов, нельзя назвать главной проблемой российского футбола. Отсутствие общероссийской программы воспитания футболистов и улучшения инфраструктуры в провинции – да, проблема. Отказ от финансирования подготовки солидных детских тренеров – да, проблема.

Квалификации физрука мало для воспитания игрока за 20-40 млн евро в современном мире. Лимит – сами знаете, что проблема, поскольку влияет на финансовые запросы. Но средний ценовой сегмент, когда покупатель не наглеет – не проблема, а решение. Лимит «8+17», но на деле нужно не 25 игроков, а тридцать.

Всем клубам надо иметь по 22-23 не легионера – россияне, бразильцы с паспортами, белорусы или казахи в основном. Набрать такую армию непросто, только 6 клубам из еврокубков надо минимум 138 человек, а дешевые легионеры на скамейку теперь не выход. Кстати, по этой же причине Урунова если и заберут в «Спартак», то отправят в аренду.

Игроки из Узбекистана сейчас считаются легионерами. Но сама тема внутренних резервов важна – в каждом клубе из еврокубковой зоны такие люди есть, не только ведь на тех, кто не заиграл в «Спартаке» и «Зените», ставить. Если составлять список, то Уремович, Чистяков, Шомуродов, Табидзе и Фомин – под прицелом скаутов.

Эль-Кабир, Зиньковский, Зайнутдинов, Меркулов, Карп, Карпов, Неделчару, Коновалов, Урунов или Кварацхелия могут в будущем пойти на повышение, или уже прямо сейчас заключают новые контракты. Некоторые проявят себя, ведь есть живые примеры. Азмун – результативный снайпер из «Зенита». Джикия – капитан «Спартака». Игнатьев – многолетний основной правый бек «Локомотива».

Обляков – игрок основы ЦСКА . Чистяков – основной защитник «Ростова». Все перечисленные раньше играли вдали от футбольных центров. Но каждый сможет начать новый сезон в еврокубках. Схема с внутренними резервами работает, особенно когда не переплачивают за таких новичков. Но является ли сумма в 2-4 млн евро гигантской для современного трансферного мира? Сами знаете – не является.