Семак проведёт переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

Нападающий Александр Кокорин может продолжить свои выступления за «Зенит», вернувшись из аренды.
Как сообщается, главный тренер питерского клуба Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
44-летний специалист хочет, чтобы Кокорин вернулся в «Зенит», продолжив свои выступления за «сине-бело-голубых».
Напомним, вчера стало известно, что Александр получил предложения от московского «Динамо» и «Рубина».
Там он постоянно был на поле, а в Зените наверняка чередовался бы с Азмуном или Дзюбой. В результате форму он набрал в Сочи отличную, теперь можно и о ЛЧ подумать.
Так что возвращение в Зенит пойдет на пользу всем.
Другое дело, если всё решается не по спортивным принципам, а по политике - тогда может быть что угодно. И очень правильно делает Семак, что добивается своего в самых высоких кабинетах. Возвращение Кокорина позволит ещё и заработать денег на продаже Азмуна.
А это кроме денег ещё и освобождённое место для лега, возможность купить игрока ТОП-уровня под ЛЧ. Короче ,желаю Семаку успеха в этих переговорах...
Там он постоянно был на поле, а в Зените наверняка чередовался бы с Азмуном или Дзюбой. В результате форму он набрал в Сочи отличную, теперь можно и о ЛЧ подумать.
Так что возвращение в Зенит пойдет на пользу всем.
Другое дело, если всё решается не по спортивным принципам, а по политике - тогда может быть что угодно. И очень правильно делает Семак, что добивается своего в самых высоких кабинетах. Возвращение Кокорина позволит ещё и заработать денег на продаже Азмуна.
А это кроме денег ещё и освобождённое место для лега, возможность купить игрока ТОП-уровня под ЛЧ. Короче ,желаю Семаку успеха в этих переговорах...