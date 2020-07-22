Семак проведёт переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

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22 июля 2020, 11:20

Нападающий может продолжить свои выступления за «Зенит», вернувшись из аренды.

Как сообщается, главный тренер питерского клуба намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

44-летний специалист хочет, чтобы Кокорин вернулся в «Зенит», продолжив свои выступления за «сине-бело-голубых».

Напомним, вчера стало известно, что Александр получил предложения от московского «Динамо» и «Рубина».