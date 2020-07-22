ГлавнаяНовости

Семак проведёт переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

22 июля 2020, 11:20

Нападающий Александр Кокорин может продолжить свои выступления за «Зенит», вернувшись из аренды.

Как сообщается, главный тренер питерского клуба Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

44-летний специалист хочет, чтобы Кокорин вернулся в «Зенит», продолжив свои выступления за «сине-бело-голубых».

Напомним, вчера стало известно, что Александр получил предложения от московского «Динамо» и «Рубина».

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии16
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
22 июля в 19:05
И на эту кучу денег купить кота в мешке, который ещё не факт, что заиграет. Это мне напоминает анекдот про бизнес по-русски: Украсть цистерну спирта, спит ПРОДАТЬ, а деньги ПРОПИТЬ!
Сп62
Сп62 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
22 июля в 18:52
К тому всё идёт, иначе Семак за Кокорина так не воевал бы.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska1948 (раскрыть)
22 июля в 18:21
Азмуна продать неплохо бы и заработать кучу денег)
nikot
nikot
22 июля в 18:05
Надо с зюбой договариваться,он эту команду имеет!!!
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:45
ответ то был известен))) к ему пустой трёп)))) не хочет спонсор его там видеть))
Charismatic
Charismatic
22 июля в 17:30
Семак будет вести переговоры как зюпа с Азмуном в раздевалке?
Сп62
Сп62
22 июля в 16:16
Семаку надо сказать спасибо. Как он борется за Кокорина, можно только позавидовать.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 июля в 16:10
А что, Азмун для ЛЧ вам не годиться?
Don trambon
Don trambon
22 июля в 16:03
Дуй в Европу коко, нечего у бакланов тебе сидеть, разве только карманы набить, да и от Бенфики позор в очередной раз получить.
Сп62
Сп62
22 июля в 15:58
А что скажет тов. Миллер!
спартак 1987
спартак 1987
22 июля в 15:44
Семак провёл переговоры с Мюллиром, встреча состоялась в родном городе хозяина газпрома - в Берлине!🤣😂
димон 37
димон 37
22 июля в 15:39
Если коко вернётся, зюбин опять в Тулу уедет
коrn3512
коrn3512 ответ zeni (раскрыть)
22 июля в 14:05
Это который Молло, или Паредас, или который вовсе Азмун??
Footbolista
Footbolista ответ ermak6848 (раскрыть)
22 июля в 13:47
ermak6848
ermak6848 ответ Footbolista (раскрыть)
22 июля в 13:44
Интересно, а мнение самого Шуры - КоКо (псевдоним после осуждения),
будет " учитываться " на этой стрелке ( чур не стрелка В.О - Васиьевский Остров в С-Петербуге )???
Или так и сяк пробакланят...
zeni
zeni ответ коrn3512 (раскрыть)
22 июля в 13:26
Да еще спартаковский Де Зеув..срамотища ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 12:55
Кокорину главное не включать обиженку, аренда в Сочи принесла ему много пользы.
Там он постоянно был на поле, а в Зените наверняка чередовался бы с Азмуном или Дзюбой. В результате форму он набрал в Сочи отличную, теперь можно и о ЛЧ подумать.
Так что возвращение в Зенит пойдет на пользу всем.
Другое дело, если всё решается не по спортивным принципам, а по политике - тогда может быть что угодно. И очень правильно делает Семак, что добивается своего в самых высоких кабинетах. Возвращение Кокорина позволит ещё и заработать денег на продаже Азмуна.
А это кроме денег ещё и освобождённое место для лега, возможность купить игрока ТОП-уровня под ЛЧ. Короче ,желаю Семаку успеха в этих переговорах...
Багров-брат
Багров-брат
22 июля в 12:42
Кажется Санёк получил хороший урок, может пригодиться, игрок то он приличный. Думаю, Богданыч будет контролировать...)))
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
22 июля в 12:37
Кокорин на пике формы. Пользу может принести.
Footbolista
Footbolista
22 июля в 12:26, ред.
Переговоры пройдут в теплой дружеской обстановке...будут обьяснены позиции сторон...указаны места в жизни...и предложены географические маршруты для эротических путешествий...
pomor 445
pomor 445 ответ particular (раскрыть)
22 июля в 12:22
Так не только у нас, а везде и всегда. Демократия, в том числе и западная - это искусная ширма власть имущих.
pomor 445
pomor 445
22 июля в 12:19
Зачем Сергею эта головная боль?
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 12:15
Кокорин хороший игрок и конечно Семак хочет его оставить. Азмуна надо продавать после того как он подставился Дзюбе, а на его место брать Кокорина
Но странно что по таким вопросам тренер обращается лично к Миллеру. Чем в клубе занимается Медведев?
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 12:11
Без Мамае не пойду ....
berda2003
berda2003
22 июля в 12:03
а причём тут Миллер, вопрос о возвращении решает ЛУЧШИЙ ИГРОК, БОМБАРДИР, ИНТЕЛЕКТУАЛ И ИНТЕЛЕГЕНТ - ДЕРЕВЯНЫЙ дзюба.
kotmyshka
kotmyshka
22 июля в 12:00
Иначе будет усиление конкурентов...
коrn3512
коrn3512
22 июля в 11:58
Весь сброд у печененов как всегда, прости тут ки, уголовники, азмуны...
oFANATo
oFANATo
22 июля в 11:39
Мыльная опера продолжается......
112910415
112910415
22 июля в 11:37
Миллер проведёт переговоры с Ротенбергом.
Ротенберг проведёт переговоры с Кириенко.
Кириенко ... стоп, молчу
ДСА
ДСА
22 июля в 11:32
Трудно будет тренеру отказать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100