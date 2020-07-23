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Гендиректор «Милана»: «Надеюсь, Мальдини и Доннарумма останутся с нами»

23 июля 2020, 14:36

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о ситуации с контрактом Златана Ибрагимовича, а также выразил надежду на то, что в команде останутся вратарь Джанлуиджи Доннарумма и техдиректор Паоло Мальдини.

Ибрагимович? Я бы предпочел не говорить об отдельном игроке, потому что есть разные ситуации, подобные его. У нас не так много времени между этим и следующим сезоном, поэтому нужно будет быстро подумать и принять решение.

Однако некоторые решения принимаются между двумя сторонами. Но я не командую этими делами, решения всегда принимаются с учетом интересов клуба.

Что касается Мальдини, то у него осталось еще два года контракта, и я надеюсь, что он останется с нами еще дольше. Нам нужно построить команду с правильным сочетанием талантливых молодых игроков и опытных ветеранов.

Доннарумма? В мире нет никого лучше Джиджио, который в своем возрасте провел уже более 200 матчей. Он молод, но уже опытен, талантлив и любит Милан.

Нам придется иметь дело с законами трансферного рынка, но мы знаем, насколько сильны его связи с клубом, и надеемся остаться вместе надолго.

Ранее сообщалось, что Стефано Пиоли может убедить Ибрагимовича остаться в «Милане». 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 20:31
кто если не он))))))))
Угадайте кто
Угадайте кто
23 июля в 16:02
Доннарумма весьма посредственный голкипер, под стать нынешнему Милану. А Мальдини, хоть и был игроком-топом, является бездарным руководителем. Тоже под стать Милану)
drug01
drug01
23 июля в 14:38
Так будет лучше
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