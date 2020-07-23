Гендиректор «Милана»: «Надеюсь, Мальдини и Доннарумма останутся с нами»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о ситуации с контрактом , а также выразил надежду на то, что в команде останутся вратарь и техдиректор .

Ибрагимович? Я бы предпочел не говорить об отдельном игроке, потому что есть разные ситуации, подобные его. У нас не так много времени между этим и следующим сезоном, поэтому нужно будет быстро подумать и принять решение.

Однако некоторые решения принимаются между двумя сторонами. Но я не командую этими делами, решения всегда принимаются с учетом интересов клуба.

Что касается Мальдини, то у него осталось еще два года контракта, и я надеюсь, что он останется с нами еще дольше. Нам нужно построить команду с правильным сочетанием талантливых молодых игроков и опытных ветеранов.

Доннарумма? В мире нет никого лучше Джиджио, который в своем возрасте провел уже более 200 матчей. Он молод, но уже опытен, талантлив и любит Милан.

Нам придется иметь дело с законами трансферного рынка, но мы знаем, насколько сильны его связи с клубом, и надеемся остаться вместе надолго.