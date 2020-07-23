ГлавнаяНовости

Клопп: «Сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями»

23 июля 2020, 02:51

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вручение команде чемпионского кубка АПЛ.

Пять лет назад я попросил вас [болельщиков] стать из сомневающихся верующими. Я попросил, и вы это сделали. Вы сделали нас чемпионами. Огромное вам спасибо.

Мы все должны это отпраздновать. Пейте, что хотите, но вы должны быть готовы отметить, когда этот с****й вирус закончится. Тогда мы отпразднуем все вместе.

Мы выиграли четыре больших трофея. Я не мог чувствовать большую гордость. Обычно я не нуждаюсь в таких снимках, но я сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями. Подобное не так уж часто случается.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
23 июля в 15:42
Это заметно)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 13:18, ред.
ПУТАть это по-каталонски.)
А Моджи пусть хоть с Эвребе и Айтекином фоткается, мне до лампочки)
dzvinka
dzvinka ответ Угадайте кто (раскрыть)
23 июля в 11:16
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    23 июля в 08:38
      Legend 6
      Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
      23 июля в 07:52
      🤦‍♂️это Юве фоткался с Де Сантисом с Моджи на коленках , не путай)))
      ZaZizu
      ZaZizu
      23 июля в 06:35
      Грандиозная работа! Остаётся только поздравить Ливерпуль !
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      23 июля в 06:22
      С Оливером и Скаминой не забудь)
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      23 июля в 04:21
      Это весьма любопытно
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100