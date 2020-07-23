Клопп: «Сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вручение команде чемпионского кубка АПЛ.
Пять лет назад я попросил вас [болельщиков] стать из сомневающихся верующими. Я попросил, и вы это сделали. Вы сделали нас чемпионами. Огромное вам спасибо.
Мы все должны это отпраздновать. Пейте, что хотите, но вы должны быть готовы отметить, когда этот с****й вирус закончится. Тогда мы отпразднуем все вместе.
Мы выиграли четыре больших трофея. Я не мог чувствовать большую гордость. Обычно я не нуждаюсь в таких снимках, но я сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями. Подобное не так уж часто случается.
А Моджи пусть хоть с Эвребе и Айтекином фоткается, мне до лампочки)
А Моджи пусть хоть с Эвребе и Айтекином фоткается, мне до лампочки)