Клопп: «Сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал вручение команде чемпионского кубка АПЛ .

Пять лет назад я попросил вас [болельщиков] стать из сомневающихся верующими. Я попросил, и вы это сделали. Вы сделали нас чемпионами. Огромное вам спасибо.

Мы все должны это отпраздновать. Пейте, что хотите, но вы должны быть готовы отметить, когда этот с****й вирус закончится. Тогда мы отпразднуем все вместе.

Мы выиграли четыре больших трофея. Я не мог чувствовать большую гордость. Обычно я не нуждаюсь в таких снимках, но я сфотографируюсь со всеми четырьмя трофеями. Подобное не так уж часто случается.