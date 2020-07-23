Сульшер: «МЮ показывает фантастические результаты после перерыва»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после ничейной игры с «Вест Хэмом» (1:1) в 37-м туре АПЛ .

Игра рукой Погба? Это была естественная реакция. Поль вскинул руки, понимая, что должен принять удар лицом, но это естественная реакция, когда мяч летит со скоростью 100 миль в час.

К перерыву мы уступали и понимали, что это не тот результат, который мы хотели. Ничья, победа со счётом 1:0, или победа со счетом 2:0 – особой разницы для нас это не имело. В воскресенье [в матче с «Лестером»] мы бы начинали с одной и той же позиции.

После возобновления сезона нам нужно было отдать все силы: увеличить разницу между забитыми и пропущенными мячами, набрать больше очков. И наши усилия были фантастическими, как и результаты.

Конечно, нам хотелось бы победить «Саутгемптон», а не пропустить на последней секунде, как мы сделали сегодня в первом тайме. Но мы создали себе великолепный задел на воскресенье.