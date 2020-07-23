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Сульшер: «МЮ показывает фантастические результаты после перерыва»

23 июля 2020, 07:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничейной игры с «Вест Хэмом» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Игра рукой Погба? Это была естественная реакция. Поль вскинул руки, понимая, что должен принять удар лицом, но это естественная реакция, когда мяч летит со скоростью 100 миль в час. 

К перерыву мы уступали и понимали, что это не тот результат, который мы хотели. Ничья, победа со счётом 1:0, или победа со счетом 2:0 – особой разницы для нас это не имело. В воскресенье [в матче с «Лестером»] мы бы начинали с одной и той же позиции.

После возобновления сезона нам нужно было отдать все силы: увеличить разницу между забитыми и пропущенными мячами, набрать больше очков. И наши усилия были фантастическими, как и результаты.

Конечно, нам хотелось бы победить «Саутгемптон», а не пропустить на последней секунде, как мы сделали сегодня в первом тайме. Но мы создали себе великолепный задел на воскресенье.

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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Dark MU (раскрыть)
23 июля в 17:47
Ну тогда всё намного проще, Лестер сейчас на спаде
Dark MU
Dark MU ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
23 июля в 14:50
Не обязательно,достаточно ничьи будет.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 13:51
Особенно ничья с ВХ.
Evilhuman
Evilhuman
23 июля в 10:15
В целом то действительно выступили норм, подкачали пару игр, но видимо и силы не безграничны, что ж удачи в воскресенье ,она не помешает
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
23 июля в 08:37
Ничья с аутсайдером тоже фантастический результат? Теперь надо обыгрывать Лестер.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 июля в 08:16
Ликвидировали отрыв от Лестера - молодцы, но Саутгемптон и Вест Хэм должны были побеждать, тогда уже место в ЛЧ было бы.Лучше бы резерв против Челси в кубке поставил, основа была бы более свежей.
ДАША Д
ДАША Д
23 июля в 08:16
Так можно и мимо Лиги Чемпионов пролететь.
Legend 6
Legend 6
23 июля в 07:58
Ну да, Вест Хэм знатно не порвали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 07:58
С этим полностью согласен...
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