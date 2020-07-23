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Модрич: «Рамос — лидер „Реала“ и лучший защитник мира»

23 июля 2020, 09:06

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением об игре капитана команды Серхио Рамоса.

Мой брат Серхио – феномен. Говорю это не потому, что в течение восьми лет у нас сложились особенные отношения. Наши семьи дружат, мы вместе проводим отпуск, мы вместе добились больших успехов в футболе.

Рамосу 34 года, и он способен конкурировать на самом высоком уровне. Когда видишь, как он работает над собой, то становится очевидна его преданность своему делу, его голод до успехов.

Он лидер команды и лучший защитник мира. Его карьера говорит все о его уровне.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
23 июля в 16:05
Рамос провел выдающийся сезон и обставил в гонке бомбардиров каталонских Гризмана с Бредвейтом при том что он защитник. Можно было бы даже на Зм его выдвинуть от Реала если бы трусливая Барса не сорвала награжденее испугавшись что его выйграет Рон и уделает их гнома. Из за каталонцев отменили трофей.
Тага Дага
Тага Дага
23 июля в 11:46
Это самый грязный костолом...Ван Дейк Кьелини Макгауэр передаёт приветики....
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ VAN ARM (раскрыть)
23 июля в 11:43
И других лучших защитников мира
Данила Кравцов
Данила Кравцов
23 июля в 10:54
симулянт и любитель сделать гадости исподтишка
VAN ARM
VAN ARM ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 10:51
рамосу приятно от такого сравнения)))
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 10:49
это лишь мнение модрича)))) пусть думает как желает)))
Izmar
Izmar
23 июля в 10:35
Возможно, это и так.
Gelious
Gelious
23 июля в 10:15
Вы все врете. Лучший защитник в мире - это Жирер Пуке. Каждый год в Европе доказывает это в Плей-Офф своей рожей
Legend 6
Legend 6 ответ cevin cigan (раскрыть)
23 июля в 09:56
Логично, они же поют и не плохо.
cevin cigan
cevin cigan ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 09:54
А конкурент Шакиры - Киркоров!
Legend 6
Legend 6
23 июля в 09:52
Конкуренты Рамоса это Васин
cevin cigan
cevin cigan
23 июля в 09:52, ред.
Это факт неоспоримый! Серёга провёл феноменальный сезон! Настоящий кэп,не то что молчун блохастый"
Caniggia
Caniggia
23 июля в 09:47
Рамос, конечно, велик и ужасен. Гениальный и, в то же время, очень грязный игрок, к тому же грандиозный провокатор. Но на таких команды и держатся и выезжают из безвыходных ситуаций. Поэтому такие, как Рамос очень ценны.
ДСА
ДСА
23 июля в 09:41
Недолго им осталось уже свое мастерство показывать.
mihaluch
mihaluch
23 июля в 09:36
Этого у него не отнимешь.
МиХаХа
МиХаХа
23 июля в 09:23
Трудно с этим не согласится.
starche
starche
23 июля в 09:19
Модя ничего другого сказать и не мог.
feris1
feris1
23 июля в 09:11
Согласен с Модричем.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
23 июля в 09:07
Здесь он прав
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