Модрич: «Рамос — лидер „Реала“ и лучший защитник мира»

Полузащитник «Реала» поделился мнением об игре капитана команды .

Мой брат Серхио – феномен. Говорю это не потому, что в течение восьми лет у нас сложились особенные отношения. Наши семьи дружат, мы вместе проводим отпуск, мы вместе добились больших успехов в футболе.

Рамосу 34 года, и он способен конкурировать на самом высоком уровне. Когда видишь, как он работает над собой, то становится очевидна его преданность своему делу, его голод до успехов.

Он лидер команды и лучший защитник мира. Его карьера говорит все о его уровне.