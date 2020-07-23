Конте: «Для меня 2-е место значения не имеет. Это 1-е для проигравших»

Главный тренер «Интера» дал комментарий после ничьей с «Фиорентиной» (0:0) в 35-м туре Серии А. В другом поединке тура «Аталанта» обыграла «Болонью» (1:0) и сместила миланский клуб со второй строчки.

Это был хороший матч. Мы играли интенсивно, хорошо пасовали, но не повезло, мы дважды попали в штангу.

Я не вправе жаловаться, когда парни показывают такую самоотдачу. Из-за этого желания победить мы даже могли проиграть в концовке. Нужно отдать должное «Фиорентине» за очень качественную игру в обороне.

Потеря очков всегда говорит о том, что что-то пошло не так. Мы стараемся выработать инстинкт убийцы. Я рад, что мои игроки разочарованы этой ничьей. Это говорит о том, что моя работа приносит свои плоды.

Каждый матч является для нас проверкой и возможностью доказать наш прогресс. Да, мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов за несколько туров до финиша, но я думаю, что мы заслуживали большего в этом сезоне.

«Аталанта» вышла на 2-е место? Для меня второе место значения не имеет, это первое для проигравших. Я не хочу, чтобы оно было нормой для моих игроков.