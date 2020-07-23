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Конте: «Для меня 2-е место значения не имеет. Это 1-е для проигравших»

23 июля 2020, 07:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий после ничьей с «Фиорентиной» (0:0) в 35-м туре Серии А. В другом поединке тура «Аталанта» обыграла «Болонью» (1:0) и сместила миланский клуб со второй строчки.

Это был хороший матч. Мы играли интенсивно, хорошо пасовали, но не повезло, мы дважды попали в штангу.

Я не вправе жаловаться, когда парни показывают такую самоотдачу. Из-за этого желания победить мы даже могли проиграть в концовке. Нужно отдать должное «Фиорентине» за очень качественную игру в обороне.

Потеря очков всегда говорит о том, что что-то пошло не так. Мы стараемся выработать инстинкт убийцы. Я рад, что мои игроки разочарованы этой ничьей. Это говорит о том, что моя работа приносит свои плоды.

Каждый матч является для нас проверкой и возможностью доказать наш прогресс. Да, мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов за несколько туров до финиша, но я думаю, что мы заслуживали большего в этом сезоне.

«Аталанта» вышла на 2-е место? Для меня второе место значения не имеет, это первое для проигравших. Я не хочу, чтобы оно было нормой для моих игроков.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
23 июля в 16:10
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ shlomo (раскрыть)
    23 июля в 16:08
    Как всегда.
    g5wr72qs6bzk
    g5wr72qs6bzk
    23 июля в 14:30
    Я ТАК ДУМАЮ ЧТО 2-МЕСТО ИНТЕРУ НЕ СВЕТИТ ОСТАЛОСЬ 4-Е ИГРЫ ИЗ НИХ НАПОЛИ И АТЛАНТА А ЭТИ КЛУБЫ ОЧКИ ТАК ПРОСТО НЕ ОТДАДУТ. ТАК ЧТО ДОВОЛЬСТУЕТЕСБ 4-3 МЕСТОМ！！！
    Rheinfall
    Rheinfall
    23 июля в 13:47
    Гребаный лузер , лучше не открывай свой рот. Игра отстой полный была , Конте слабак а не тренер , кто из рук-ва только додумался этому идиоту 12 млн зп в год дать? За что б..я???
    juvenale
    juvenale
    23 июля в 12:06
    хахах как же приятно наблюдать за этим побитым псом-париком
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    23 июля в 11:08
    А они разве на втором? Посмотрел таблицу их и там нет.
    edubokom
    edubokom
    23 июля в 08:44
    С таким подходом результаты будут непременно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    23 июля в 08:33
    Ну тогда будут еще ниже.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    23 июля в 07:59
    Понты корявые
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов
    23 июля в 07:46
    годин , санчес , эриксен , лукаку , лоутаро.....уж если днори из лацио навязывают борьбу , то с такими игроками сам бог велел биться с турином........хотя конечно на их стороне еще судейский корпус.......
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 июля в 07:43
    Очень красиво сказал...
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 07:43
    Просто отвратительно сыграли...
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