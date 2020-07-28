Защитник «Крыльев Советов» Лысцов близок к переходу в «Локомотив»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов близок к переходу в «Локомотив».
По информации источника, сегодня, 28 июля, 25-летний игрок пройдёт медосмотр перед трансфером в московский клуб.
Лысцов является воспитанником московского «Локомотива».
В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», после чего в 2015 году перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не сыграл, но провел более 60 матчей за «Бенфику Б», став автором четырёх забитых мячей. 2 сентября 2019 года «Крылья Советов» объявили о подписании Лысцова.
В прошедшем сезоне защитник принял участие в восьми матчах РПЛ и отметился одним забитым мячом.