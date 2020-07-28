Защитник «Крыльев Советов» Лысцов близок к переходу в «Локомотив»

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сегодня, 00:44

Защитник «Крыльев Советов» близок к переходу в «Локомотив».

По информации источника, сегодня, 28 июля, 25-летний игрок пройдёт медосмотр перед трансфером в московский клуб.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива».

В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», после чего в 2015 году перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не сыграл, но провел более 60 матчей за «Бенфику Б», став автором четырёх забитых мячей. 2 сентября 2019 года «Крылья Советов» объявили о подписании Лысцова.