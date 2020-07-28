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Защитник «Крыльев Советов» Лысцов близок к переходу в «Локомотив»

сегодня, 00:44

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов близок к переходу в «Локомотив».

По информации источника, сегодня, 28 июля, 25-летний игрок пройдёт медосмотр перед трансфером в московский клуб.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». 

В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», после чего в 2015 году перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не сыграл, но провел более 60 матчей за «Бенфику Б», став автором четырёх забитых мячей. 2 сентября 2019 года «Крылья Советов» объявили о подписании Лысцова.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в восьми матчах РПЛ и отметился одним забитым мячом. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:27
Регулярно получает шансы для карьерного роста, но пока не использует.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
Прям какое то тайное оружие. Нигде не засветился толком , а Локо его берет.....странно это ???
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:55
Это что, усиление под ЛЧ?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:50, ред.
В 25 лет провел 8 матчей за клуб,что вылетел из РПЛ!!!И зачем он Локо нужен???
Bikcon
Bikcon
сегодня в 00:45
Это нормальный вариант.
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