Великих: «„Аталанта“ может взять Миранчука, если уйдет Малиновский»

Бывший скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал, при каких условиях может состояться трансфер полузащитника «Локомотива» в «Аталанту».

«Милан» не готов платить больше 15 млн евро. «Локомотив» же хочет выручить за Алексея Миранчука не меньше 20 млн евро.

Готова ли «Аталанта» приобрести его за такие деньги? Могут продать двух игроков, но я не особо верю в эту историю. Более похоже на давление со стороны «Локомотива» на «Милан», хотя полностью исключить интерес «Аталанты» к Миранчуку я не могу.

Скажу так, если у «Аталанты» будет предложение по Малиновскому на 30 млн евро, то тогда они могут взять Миранчука за 20 млн евро. В таком случае «Аталанта» действительно будет искать усиление в линию полузащиты.

«Аталанта» и другие итальянские клубы начали изучать Алексея Миранчука после того, как «Локомотив» попал в одну группу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Для него и для других игроков «Локо» этот турнир стал хорошей витриной.