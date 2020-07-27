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Великих: «„Аталанта“ может взять Миранчука, если уйдет Малиновский»

вчера, 19:07

Бывший скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал, при каких условиях может состояться трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Милан» не готов платить больше 15 млн евро. «Локомотив» же хочет выручить за Алексея Миранчука не меньше 20 млн евро. 

Готова ли «Аталанта» приобрести его за такие деньги? Могут продать двух игроков, но я не особо верю в эту историю. Более похоже на давление со стороны «Локомотива» на «Милан», хотя полностью исключить интерес «Аталанты» к Миранчуку я не могу.

Скажу так, если у «Аталанты» будет предложение по Малиновскому на 30 млн евро, то тогда они могут взять Миранчука за 20 млн евро. В таком случае «Аталанта» действительно будет искать усиление в линию полузащиты.

«Аталанта» и другие итальянские клубы начали изучать Алексея Миранчука после того, как «Локомотив» попал в одну группу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Для него и для других игроков «Локо» этот турнир стал хорошей витриной.

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Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:08
Даже если купят, то по зарплате вопрос ! За такие бабки только Рфпл .
Сантус
Сантус
вчера в 23:22
Отправить российского игрока за бугор превратилось в отдельный вид соревнований.)В чем смысл?Я как то не заметил что бы они(редкие случаи)там росли и приносили пользу сборной(как видится).Все это превратилось в самоцель.
Gahi
Gahi
вчера в 23:15
Локомотиву нужно думать как усиливаться и достойно выступить в Лиге Чемпионов а не продавать своих ключевых игроков. Видать интересны отдельных людей бегут впереди паровоза?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:32
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:27
    Трансферные уловки...
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 21:11
    20 млн евро слишком высокая цена которую запросил Локо. Чуть чуть умерить аппетиты.
    матос
    матос
    вчера в 20:08
    укр Малиновский по сильнее будет Миранчука да и к тому же он уже адаптировался в Бергамо и отлично играет , да и не слышно что укром кто-то серьезно интересуется
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:06
    шансы невелики))) да и пользы он не принесёт)))
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 19:40
    Пока будут торговаться, то могут и года пройти)
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 19:35
    Завтра Миранчуку придумают новый клуб, так везде и поиграет.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 19:17
    Малиновский сильнее намного
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 19:13
    Отказ в таком виде, в Милане был конкретнее.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:11
    Вот это слово "ЕСЛИ" всё портит.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:08
    А может и не взять...
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