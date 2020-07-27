Гендиректор «Зенита»: «Ловрен — настоящий боец. Такие игроки нужны команде»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, сколько потратил петербургский клуб на переход защитника из «Ливерпуля».

Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ , не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат.