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Гендиректор «Зенита»: «Ловрен — настоящий боец. Такие игроки нужны команде»

вчера, 21:38

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, сколько потратил петербургский клуб на переход защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат.

По информации СМИ, «Зенит» заплатил за Ловрена 12 млн евро. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:06
Про Маркизио что то подобное говорили, а получился полный пшик.
Columb
Columb
сегодня в 00:33
Пусть у Ловерена в Зените все будет в лучшем виде!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:51, ред.
Посмотрим, как он приживётся в Зените. Из одного чемпиона перешёл в другой, пусть и рангом пониже. Надеюсь, будет щедро делиться английским опытом, будет снимать все верхи и зацементирует центральную линию. А больше от него ничего и не требуется.
Удачи ему и Зениту во всех турнирах...
Gahi
Gahi
вчера в 23:39
Что делать из этого секрета, сумма трансфера не соответствует действительности, тогда озвучили бы и всё стало на свои места. А игра покажет чего стоит Ловрен в РПЛ.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:18
Посмотрим на этого "бойца"!
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:12
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    вчера в 23:09
    Бомжи продолжают скупать пенсионный неликвид. Очередной поход за четвёртым местом в группе ЛЧ.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 23:00
    А подъёмные ?! Пацану надо жильё купить или скорее арендовать ! Ещенко, был прав насчёт мишки в пиджаке...
    Cir Braun
    Cir Braun
    вчера в 22:55
    Лучше купить в Уфе, передравшись с таким же середняком, а потом ныть весь год от безысходности.
    Grey33
    Grey33 ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Клопп от него и не отказывался. Просто при живых и здоровых Ван Дейке и Гомесе Деяну уготована роль игрока ротации. А в Зените после ухода Ивы он стопроцентный игрок основы. Да и получить деньги пока не стал свободным агентом - прямой профит для Ливера.
    blitz
    blitz
    вчера в 22:19
    Настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Тогда почему Клопп от него отказался?
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Поможет занять последнее место в группе? Это можно и без него сделать.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 22:11
    Кариуса бы еше прикупили
    димон 37
    димон 37
    вчера в 22:11
    30 минимум, дешевле в рот не лезет
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:57
    В России много кому нужны хорошие игроки за хорошие деньги. Но "экономить" миллионы на Суторминых может только один клуб. И это идет вразрез с принципом конкуренции, как все мы понимаем.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:51
    Купили теперь нахваливают.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:44
    Я в другой теме ранее писал что Зенит заплатит за возрастного игрока меньшую сумму чем пишут СМИ. Полагаю что так и получилось. В лиге чемпионов Ловрен поможет Зениту
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:43
    Зениту нужно фссё))
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 21:41
    Удачи Ловрену в Зените!
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 21:39
    Игра покажет.
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