Гендиректор «Зенита»: «Ловрен — настоящий боец. Такие игроки нужны команде»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, сколько потратил петербургский клуб на переход защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля».
Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.
Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат.
По информации СМИ, «Зенит» заплатил за Ловрена 12 млн евро.
Удачи ему и Зениту во всех турнирах...
Удачи ему и Зениту во всех турнирах...