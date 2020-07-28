Урунов перейдёт в «Спартак» до конца недели

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сегодня, 00:25

Полузащитник «Уфы» близок к переходу в «Спартак».

По информации источника, красно-белые согласились повторить предложение ЦСКА в 2 миллиона евро.

О трансфере должны объявить до конца недели. При этом узбекскому футболисту еще предстоит выздороветь от коронавируса.