Урунов перейдёт в «Спартак» до конца недели

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».
По информации источника, красно-белые согласились повторить предложение ЦСКА в 2 миллиона евро.
О трансфере должны объявить до конца недели. При этом узбекскому футболисту еще предстоит выздороветь от коронавируса.
Это точно усиление для Спартака???
Это точно усиление для Спартака???
Гендир выше котируется, так что коням надо соточку накинуть сверху, если Почта осилит...
Гендир выше котируется, так что коням надо соточку накинуть сверху, если Почта осилит...