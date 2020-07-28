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Урунов перейдёт в «Спартак» до конца недели

сегодня, 00:25

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».

По информации источника, красно-белые согласились повторить предложение ЦСКА в 2 миллиона евро. 

О трансфере должны объявить до конца недели. При этом узбекскому футболисту еще предстоит выздороветь от коронавируса.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:24
Хороший малый, перспективный через год будет стоить дороже, и усиление для любой команды. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:02
Так он еще и Легионер...)))
Это точно усиление для Спартака???
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 01:00
Сколько уже таких там загубили.
For56tas
For56tas
сегодня в 00:42
Трудно ждать от игрока Уфы усиления, ждем как его поливать потом будут.
beefs
beefs
сегодня в 00:35
Надеемся, что будет усиление...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:32
Ждем Мнения Селюка по поводу пучков или пачек за рупь!!!
blasgovest
blasgovest
сегодня в 00:31
Ничего хорошего ему не светит ни там, ни там.
Jantu
Jantu
сегодня в 00:29
Жаль парня, испортил карьеру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:29, ред.
Повторили 2 ляма, но в Спартаке ещё Газизов, а в ЦСКА бывший тренер.
Гендир выше котируется, так что коням надо соточку накинуть сверху, если Почта осилит...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Ну вот , кто больше даст , туда и перейдет.
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