Наумов: «Уход Сёмина ещё выйдет боком для „Локомотива“»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что решение «железнодорожников» назначить Марко Николича вместо ещё окажет негативные последствия на московский клуб.

Я боюсь, рациональных доводов в пользу расставания с Палычем мы так никогда и не получим от руководителей. Лично я здесь вижу только нетерпимость к тому, что твой подчинённый более популярен у публики, а также осмеливается оспаривать какие-то решения, если считает, что они не идут на пользу клубу. Сёмин таким был всегда и во многом за счёт этих своих качеств добивался успехов с «Локо» — как в прошлом, так и в настоящем. Полагаю, его уход ещё скажется негативно на команде.

Сейчас ещё идёт инерция от наработок прошлого главного тренера — надо отдать должное Николичу, что он сберёг наследие и не стал глобально ничего менять. Но на длинной дистанции, когда придётся перестраивать игру, уход Палыча ещё выйдет боком для клуба.