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Наумов: «Уход Сёмина ещё выйдет боком для „Локомотива“»

сегодня, 04:52

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что решение «железнодорожников» назначить Марко Николича вместо Юрия Сёмина ещё окажет негативные последствия на московский клуб.

Я боюсь, рациональных доводов в пользу расставания с Палычем мы так никогда и не получим от руководителей. Лично я здесь вижу только нетерпимость к тому, что твой подчинённый более популярен у публики, а также осмеливается оспаривать какие-то решения, если считает, что они не идут на пользу клубу. Сёмин таким был всегда и во многом за счёт этих своих качеств добивался успехов с «Локо» — как в прошлом, так и в настоящем. Полагаю, его уход ещё скажется негативно на команде.

Сейчас ещё идёт инерция от наработок прошлого главного тренера — надо отдать должное Николичу, что он сберёг наследие и не стал глобально ничего менять. Но на длинной дистанции, когда придётся перестраивать игру, уход Палыча ещё выйдет боком для клуба.

Ранее решение «Локомотива» раскритиковал экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:57, ред.
Руководство насквозь гнилое чего от него еще ожидать, могли бы дать Палычу доиграть сезон. И со спокойной душой обоюдно расстаться. А так ненависть к Кикнадзе у болельщиков не пройдет долго. Посмотрим что еще Николич из себя представляет
311
311
сегодня в 09:20
Теперь при каждой победе будут припоминать наследие Палача, а при каждом поражении его уход!)
Abverin
Abverin
сегодня в 09:10
Это итак все знают.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:08
Сделанного не воротишь ("спасибо" сами знаем кому). Остаётся надеяться, что не угробят команду разнообразные уродливые формы. Хотя они, эти формы, уже стараются вовсю. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:39
в этом мало сомнений))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:31
Начнём с того, что Палыч вечно не может работать, человек в возрасте, нервы, перелёты и многое другое сложно любому человеку, то есть если бы Палыч написал заявление в отставку и его приняли, потом приходит Николич тогда боком не выйдет а вот сейчас выйдет боком, уход Сёмина в такой форме расстроил многих людей, которые относятся к нему с уважением всё остальное фантазии, кстати, а если Николичу удастся пробиться в 1/8 или 1/4 финала в ЛЧ, что интересно расскажет Наумов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:59
Однозначно проблемы будут.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:56
Доля разумного в его словах есть...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:45
Соглашусь с Колей.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:41
Все возможно. Посмотрим.
112910415
112910415
сегодня в 05:37
проблемы всякие будут ... но уже никогда не доказать - какие из них связаны со сменой тренера, а какие не связаны
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:54
Сложно с ним не согласиться
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