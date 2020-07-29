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Экс-игрок «Амкара»: «„Зенит“ – это точно не европейский футбол. Ужас»

сегодня, 02:04

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов на своей странице в Facebook подверг критике игру «Зенита».

Я так понимаю, опять нас ждёт разочарование в Лиге чемпионов. «Зенит» — это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль.

Ужас. Хоть и Семак — мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.

Ранее экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович выразил мнение, что Деян Ловрен зря перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит».

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 15:23
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 14:29
    Как правда не понравилась, сразу глоры звенитовские на Амкар налетели (хотя он уже не существует) даже про СПАРТАК забыли.
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 13:55
    Мнение Алексея Попова очень важно для нас. Бывший игрок Амкара, безусловно, мощный показатель авторитетности , бугага )))))
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 12:16
    Не зря его Алешей назвали
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
    сегодня в 10:34, ред.
    Прав ??..)))
    Белиберда - чистой воды....
    То что Зенит не играет в топ-5 чемпионате - мы и без этого бывшеамкаровца знаем....
    Может ли Семак управлять игроками - лучше смотреть по 3-м титулам за 2 сезона....а не по словам данного типа....
    То что ему "очень жаль" - вообще вода........ибо аллергия на Зенит у него неизлечима....

    Что вообще значит европейский футбол ???
    Понятие растяжимое....
    Кипрская Омония и мадридский Реал европейские команды...но играют слегка по-разному.....
    А то что Зенит единственная команда РПЛ годами входящая в 30-ку еврорейтинга клубов - это факт.....

    А "ужас" - это не то что описывает этот ,с его слов,"товарищ Семака" - а каждое его интервью про Зенит....

    .....у меня всё...по поводу твоей "правды".....
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 10:27
    Заменить "Зенит" на любой другой российский клуб и ничего не изменится)
    PS Алексей Попов - топ, супер, вышка, бомба! Уровень не европейский, а сверхкосмический-галактический!
    minai
    minai
    сегодня в 10:06
    А какой футбол показывает Зенит, австралийский шоле ? Другого лидера у нас нет.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:35
      Вася Васин 6
      Вася Васин 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 09:21
      Он просто прав
      12й игрок
      12й игрок
      сегодня в 09:06
      Какие проблемы пусть амкар играет
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер
      сегодня в 09:06
      Скоро Зенит ждут новые поражения в Европе от таких "топовых" клубов, как Лейпциг, Славия, Вильярреал, Аустрия, АПОЭЛ или Твенте.
      post-navigator
      post-navigator ответ Locomotive Breath (раскрыть)
      сегодня в 08:42
      Вы там на Зенит-то не сильно отвлекайтесь, а то злой кокорин вот-вот в раздевалку зайдёт :)
      post-navigator
      post-navigator ответ ДАША Д (раскрыть)
      сегодня в 08:40
        post-navigator
        post-navigator
        сегодня в 08:39
        Ну всё. Раз бывший спермяк сказал - это очевидно жи!
        А ещё Амкар процветает так, как спартаку желаем! :)
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 08:15
        Тебя прогнали с ТВ ???
        Тебя выгнали из судей ???
        Ты закончил карьеру ???
        И тебя стали забывать ???
        Ты журналист,игрок или бывший судья ???
        Но у тебя есть интернет и желание чтоб тебя заметили ???

        ПИШИ С УТРА ДО НОЧИ НЕГАТИВНЫЕ ЖЕЛЧНЫЕ ПАСКВИЛИ ПРО ЗЕНИТ - И ТЫ БУДЕШЬ В ТОПЕ !!!!!!!!!! (в слове "топе" первую букву можно менять по усмотрению читающих)
        Grabovsky
        Grabovsky
        сегодня в 08:03
        Что за алкота вылезла.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 08:02
        О...нарисовался....)))
        Давненько не было слышно "наисправедливейших" комментариев "бывшего защитника Амкара".....

        04 Марта 2018 11:33
        "Амкар" принес извинения "Зениту" за слова экс-пермяка Алексея Попова"
        «Амкар» назвал Попова мелким скандалистом и принес свои извинения Петербургскому «Зениту» за его хамство на официальной странице"
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 07:44
        Ахах, правду выложил
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        сегодня в 07:37
        АХХАХАХАХ!!!
        Так и так все знают что в европе нет Дюкова и вара своего!!!!
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 07:37
        Зенит - команда для внутреннего пользования.
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 07:36
        Алексей попов точно не футболист. Неудачник и нытик. Гыгыгы
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 07:35
        Товарищ бывший футболист. ....в России нет европейского футбола..тем более в зените...судьи Вилков,Егоров Левников Ивонов..и Дюков с чемоданом...
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        сегодня в 07:16
        Кроме раздражения Зенит уже других чувств и эмоций не вызывает у большей части населения. Остальная часть это их фаны. Тут всё понятно).
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 06:46
        ну не всё так мрачно. по составу клуб не плох))
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        сегодня в 05:35
        Знающий человек говорит
        Gunslinger
        Gunslinger
        сегодня в 05:16
        "Зенит": экс-игроки "Амкара"-это прям кошмар-кошмар...... :)))))))
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        сегодня в 04:58
        Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.

        Да они даже трахаться при нём не стесняются
        112910415
        112910415
        сегодня в 04:49
        мы в курсе
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 04:28
        Семак плывет по волне, устроенной голубой луной. Это известно давно и без Попова. Манекен, с добрыми глазами, складно дающий интервью, не способный ударить кулаком по столу.
        В ЛЧ, нужна твердая рука, голос, мат. Без дисциплины там делать некер.
        Mangur
        Mangur
        сегодня в 02:41
        Зенит вообще не клуб. Прачечная по отмыву денег.
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