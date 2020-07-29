Экс-игрок «Амкара»: «„Зенит“ – это точно не европейский футбол. Ужас»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов на своей странице в Facebook подверг критике игру «Зенита».
Я так понимаю, опять нас ждёт разочарование в Лиге чемпионов. «Зенит» — это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль.
Ужас. Хоть и Семак — мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.
Ранее экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович выразил мнение, что Деян Ловрен зря перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит».
Белиберда - чистой воды....
То что Зенит не играет в топ-5 чемпионате - мы и без этого бывшеамкаровца знаем....
Может ли Семак управлять игроками - лучше смотреть по 3-м титулам за 2 сезона....а не по словам данного типа....
То что ему "очень жаль" - вообще вода........ибо аллергия на Зенит у него неизлечима....
Что вообще значит европейский футбол ???
Понятие растяжимое....
Кипрская Омония и мадридский Реал европейские команды...но играют слегка по-разному.....
А то что Зенит единственная команда РПЛ годами входящая в 30-ку еврорейтинга клубов - это факт.....
А "ужас" - это не то что описывает этот ,с его слов,"товарищ Семака" - а каждое его интервью про Зенит....
.....у меня всё...по поводу твоей "правды".....
Белиберда - чистой воды....
То что Зенит не играет в топ-5 чемпионате - мы и без этого бывшеамкаровца знаем....
Может ли Семак управлять игроками - лучше смотреть по 3-м титулам за 2 сезона....а не по словам данного типа....
То что ему "очень жаль" - вообще вода........ибо аллергия на Зенит у него неизлечима....
Что вообще значит европейский футбол ???
Понятие растяжимое....
Кипрская Омония и мадридский Реал европейские команды...но играют слегка по-разному.....
А то что Зенит единственная команда РПЛ годами входящая в 30-ку еврорейтинга клубов - это факт.....
А "ужас" - это не то что описывает этот ,с его слов,"товарищ Семака" - а каждое его интервью про Зенит....
.....у меня всё...по поводу твоей "правды".....
PS Алексей Попов - топ, супер, вышка, бомба! Уровень не европейский, а сверхкосмический-галактический!
PS Алексей Попов - топ, супер, вышка, бомба! Уровень не европейский, а сверхкосмический-галактический!
А ещё Амкар процветает так, как спартаку желаем! :)
А ещё Амкар процветает так, как спартаку желаем! :)
Тебя выгнали из судей ???
Ты закончил карьеру ???
И тебя стали забывать ???
Ты журналист,игрок или бывший судья ???
Но у тебя есть интернет и желание чтоб тебя заметили ???
ПИШИ С УТРА ДО НОЧИ НЕГАТИВНЫЕ ЖЕЛЧНЫЕ ПАСКВИЛИ ПРО ЗЕНИТ - И ТЫ БУДЕШЬ В ТОПЕ !!!!!!!!!! (в слове "топе" первую букву можно менять по усмотрению читающих)
Тебя выгнали из судей ???
Ты закончил карьеру ???
И тебя стали забывать ???
Ты журналист,игрок или бывший судья ???
Но у тебя есть интернет и желание чтоб тебя заметили ???
ПИШИ С УТРА ДО НОЧИ НЕГАТИВНЫЕ ЖЕЛЧНЫЕ ПАСКВИЛИ ПРО ЗЕНИТ - И ТЫ БУДЕШЬ В ТОПЕ !!!!!!!!!! (в слове "топе" первую букву можно менять по усмотрению читающих)
Давненько не было слышно "наисправедливейших" комментариев "бывшего защитника Амкара".....
04 Марта 2018 11:33
"Амкар" принес извинения "Зениту" за слова экс-пермяка Алексея Попова"
«Амкар» назвал Попова мелким скандалистом и принес свои извинения Петербургскому «Зениту» за его хамство на официальной странице"
Давненько не было слышно "наисправедливейших" комментариев "бывшего защитника Амкара".....
04 Марта 2018 11:33
"Амкар" принес извинения "Зениту" за слова экс-пермяка Алексея Попова"
«Амкар» назвал Попова мелким скандалистом и принес свои извинения Петербургскому «Зениту» за его хамство на официальной странице"
Так и так все знают что в европе нет Дюкова и вара своего!!!!
Так и так все знают что в европе нет Дюкова и вара своего!!!!
Да они даже трахаться при нём не стесняются
Да они даже трахаться при нём не стесняются
В ЛЧ, нужна твердая рука, голос, мат. Без дисциплины там делать некер.
В ЛЧ, нужна твердая рука, голос, мат. Без дисциплины там делать некер.