Экс-игрок «Амкара»: «„Зенит“ – это точно не европейский футбол. Ужас»

Бывший защитник «Амкара» на своей странице в Facebook подверг критике игру «Зенита».

Я так понимаю, опять нас ждёт разочарование в Лиге чемпионов. «Зенит» — это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль.

Ужас. Хоть и Семак — мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают.