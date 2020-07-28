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Шалимов: «У „Ахмата“ амбициозное руководство»

вчера, 18:27

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о работе в грозненском клубе.

До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду осталась всего одна цель — сохранить прописку в РПЛ, так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах. Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:24
Что-то этот дармоед расхрюкался....
пусть идет работать водителем автобуса или продавцом. как сам всем советовал!
МиХаХа
МиХаХа
вчера в 19:47
Сдулся Ахмат.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:37
Шалимов пусть скажет спасибо, что за такие безвольные и бездарные разгромы просто не пропал без вести не растворился следов и отпечатков пальцев. Живёхонек остался физрук, вот и пусть радуется.
beefs
beefs
вчера в 19:30
Шалимов рисковый парень...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:29
осторожно высказался физрук
«Если Вы не согласитесь, они Вас зарежут» шутка
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Хорошие амбиции за государственный счёт.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:54
Амбициозность Терека и амбициозность его руководителей существуют в разных непересекающихся плоскостях.
112910415
112910415
вчера в 18:44
грустно ему, амбициозному руководству !
Смольчик
Смольчик
вчера в 18:41
А Шалимов бездарный физрук.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:38
Если бы Ахмат вылетел, Кадыров шалимова мог сдать в рабство.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:32
А что толку от амбиций
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:31
Хорошо, что грандиозные планы.
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