Шалимов: «У „Ахмата“ амбициозное руководство»

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о работе в грозненском клубе.
До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду осталась всего одна цель — сохранить прописку в РПЛ, так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах. Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение.
пусть идет работать водителем автобуса или продавцом. как сам всем советовал!
пусть идет работать водителем автобуса или продавцом. как сам всем советовал!
«Если Вы не согласитесь, они Вас зарежут» шутка
«Если Вы не согласитесь, они Вас зарежут» шутка