Шалимов: «У „Ахмата“ амбициозное руководство»

Бывший тренер «Ахмата» рассказал о работе в грозненском клубе.

До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду осталась всего одна цель — сохранить прописку в РПЛ , так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах. Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение.