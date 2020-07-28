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Шох: «РПЛ — большое событие для Волгограда»

вчера, 20:23

Советник президента РФС Рохус Шох прокомментировал выход «Ротора» в РПЛ.

Если бы не было этой пандемии, в Волгограде на любой домашний матч была бы 100-процентная заполняемость независимо от соперника. В данной ситуации тяжело говорить, все будет зависеть от решения Роспотребнадзора и местных властей. Но чем больше разрешат людей пойти на футбол, тем лучше, для города это большое событие.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:46
Очень радостно , что Ротор возвращается в элиту российского спорта. Сегодняшнему поколению волгоградских футболистов есть на кого равняться. Какая отличная команда была в 90е годы. Ведь это грозный бомбардир Веретенников, виртуозы : Есипов и Нидергаус. Ведь и Павлюченко , и Алдонин в Роторе засветились. Команда даже боролась за чемпионство, играла в ЕК.
Хочется верить , что Волгоград пришел в РПЛ надолго !?!
Надеемся , что все у Ротора получится и они вернут былую славу своему клубу!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Удачи РОТОРУ от АЛАНИИ !!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:15
Текстильщика камышинского уже нет, да и Жемчужины тоже - теперь в Сочи питерские
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:01
Чем больше народа тем лучше для всех: и для футбола, и для Ротора, и особенно для пандемии..
minai
minai
вчера в 21:57
Желаю удачи пацанам Волгоградским.
112910415
112910415
вчера в 21:07
это праздник настоящий !
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:52
Наконец-то Волгоград в РПЛ! Осталось только Аланию подтянуть и, здравствуйте, 90-е! Удачи Ротору!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:31
Современный стадион почемы бы не пойти.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:26
посмотрим))успехов вам))
beefs
beefs
вчера в 20:26
ну насчет полного стадиона загнул конечно...
Lazurny
Lazurny
вчера в 20:25, ред.
Удачи Pотору в РПЛ!
shlomo
shlomo
вчера в 20:25
У всех пандемия была....и даже ФНЛ сезон не доиграли...:(((
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