Шох: «РПЛ — большое событие для Волгограда»

Советник президента РФС Рохус Шох прокомментировал выход «Ротора» в РПЛ .

Если бы не было этой пандемии, в Волгограде на любой домашний матч была бы 100-процентная заполняемость независимо от соперника. В данной ситуации тяжело говорить, все будет зависеть от решения Роспотребнадзора и местных властей. Но чем больше разрешат людей пойти на футбол, тем лучше, для города это большое событие.