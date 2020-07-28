Канчельскис: «Урунову нужно подучить русский язык»

Наставник «Навбахора» прокомментировал возможный переход хавбека «Уфы» в «Спартак».

У Урунова есть один недостаток – любит с мячом повозиться на своей половине поля. Может обрезать, пойти в обводку в центре поля. Мы старались его убрать подальше от середины, он играл инсайдом, на фланге, третьим атакующим. Ему всё позволяли, в сборной по головке гладили. Только когда мы пришли он стал перестраиваться. И тогда он стал прогрессировать.

А когда ему давали свободу действий, то это был минус для команды. Я его больше в атаку старался использовать, потому что на чужой половине поля потерять мяч не так критично. Второй минус – ему нужно подучить русский язык, чтобы он понимал ту тренерскую установку, которую ему дают. Если попадет в такую атмосферу, то быстро выучит его. Как в «Уфе» и русский, и башкирский подучил.