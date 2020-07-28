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Канчельскис: «Урунову нужно подучить русский язык»

вчера, 18:51

Наставник «Навбахора» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход хавбека «Уфы» Остона Урунова в «Спартак». 

У Урунова есть один недостаток – любит с мячом повозиться на своей половине поля. Может обрезать, пойти в обводку в центре поля. Мы старались его убрать подальше от середины, он играл инсайдом, на фланге, третьим атакующим. Ему всё позволяли, в сборной по головке гладили. Только когда мы пришли он стал перестраиваться. И тогда он стал прогрессировать.

А когда ему давали свободу действий, то это был минус для команды. Я его больше в атаку старался использовать, потому что на чужой половине поля потерять мяч не так критично. Второй минус – ему нужно подучить русский язык, чтобы он понимал ту тренерскую установку, которую ему дают. Если попадет в такую атмосферу, то быстро выучит его. Как в «Уфе» и русский, и башкирский подучил.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Там быстро его научат, особенно русскому мату
Romkurch
Romkurch
вчера в 20:05
Для того, чтобы получать бабло этого не требуется.
Abverin
Abverin
вчера в 20:00
Совешенно не нужно, в спартаке давно друг друга не понимают.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 19:44
Гастарбайтеру не это главное. Главное это мазутное бабло.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:32
Узбекам простительно да и для спартака пойдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
ПустьСпартак подучивает узбекский )
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
пантомима мяча выиграет больше -чем русский матюг...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Канчельскис русский вовремя выучил.
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:12, ред.
Что такое "башкирский"?
Это мова спаратковских заур-шаур-мэнов?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 18:59
Это дело поправимое
112910415
112910415
вчера в 18:56
ну, это не большая проблема
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:52
Это особо не потребуется.
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