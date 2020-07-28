Экс-игрок «Уфы»: «Урунов – настоящая машина»

Хавбек «Навбахора» похвалил полузащитника «Уфы» , который может перейти в «Спартак».

Я играл с Уруновым полгода. Остон – узбекский Халк. У него масса мышц примерно такая же, как у Халка. Он – талантливый футболист. Если в «Спартаке» его научат играть в пас, он будет топовым игроком.

Удар у него тоже хороший, поставленный. Это Халк будет, я вам гарантирую. Второй Халк, только узбекский. Помню его гол из-за пределов штрафной в первом туре. Урунов – настоящая машина.