ГлавнаяНовости

Экс-игрок «Уфы»: «Урунов – настоящая машина»

вчера, 20:32

Хавбек «Навбахора» Иван Соловьёв похвалил полузащитника «Уфы» Остона Урунова, который может перейти в «Спартак».

Я играл с Уруновым полгода. Остон – узбекский Халк. У него масса мышц примерно такая же, как у Халка. Он – талантливый футболист. Если в «Спартаке» его научат играть в пас, он будет топовым игроком.

Удар у него тоже хороший, поставленный. Это Халк будет, я вам гарантирую. Второй Халк, только узбекский. Помню его гол из-за пределов штрафной в первом туре. Урунов – настоящая машина.

Все новости
Шох: «РПЛ — большое событие для Волгограда»
Вчера, 20:23 Комментарии12
Медведев — о календаре РПЛ: «В каких-то месяцах он мог бы быть и получше»
Вчера, 19:47 Комментарии11
Канчельскис: «Урунову нужно подучить русский язык»
Вчера, 18:51 Комментарии12
Шалимов: «У „Ахмата“ амбициозное руководство»
Вчера, 18:27 Комментарии12
Рикарду Алвеш: «Хотел бы продолжить играть в РПЛ»
Вчера, 15:24 Комментарии5
Шайбеков назвал стабильной финансовую ситуацию в «Уфе»
Вчера, 13:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 22:24
хорошо сказал :
"ЕСЛИ ЕГО НАУЧАТ ИГРАТЬ......"
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 21:30
Не одного результативного действия))) машина запорожец )
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:16
Ахахах! Ваня нахваливает вслед узбека, чтобы хрющи заднюю не включили.
Lukajs
Lukajs
вчера в 21:16
Пиар уже попер.
Abverin
Abverin
вчера в 21:04
В Уфе в основним одни автобусы.
112910415
112910415
вчера в 21:04
уже интереснее
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:58
Несколько смущает вот это "если его научат играть в пас"
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:37
ты что в доле от продажи))))))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:37
Время покажет)))
beefs
beefs
вчера в 20:33
посмотрим на Урунова, скоро новый турнир...
shlomo
shlomo
вчера в 20:33
Посмотрим на этот ферари....:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100