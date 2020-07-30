Заха: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать сообщения»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха высказался о проблеме расизма. Напомним, недавно британская полиция задержала 12-летнего мальчика по подозрению в рассылке сообщений расистского характера в адрес Заха.
Инстаграм больше не в радость темнокожим футболистам. Я не получаю удовольствия, открывая свой профиль, потому что боюсь заходить в личные сообщения. Там может быть всё, что угодно.
У меня даже больше нет твиттера на телефоне, потому что почти наверняка я получу в свой адрес какие-нибудь оскорбления, особенно после матчей, и эти вещи можно делать абсолютно свободно.
Тот 12-летний мальчик связался с тремя другими футболистами и оскорбил на почве расизма ещё трёх игроков в моей команде. Это ненормально.
Даже после того, как я сообщил об оскорблениях от 12-летнего мальчика, мне пришлось сообщить ещё примерно о 50 учётных записях, с которых мне поступали ругательства. И это после того, через что мне пришлось пройти.
Что происходит после блокировки учтной записи? Люди просто сразу создают новую. Я столько раз пытался заблокировать их из-за дискриминации, но такой опции там нет.
Там есть причины, связанные с домогательствами и прочим, но ничего, что было бы связано с расистскими оскорблениями.
Я чувствую, что бы мы ни делали, где бы мы ни хотели зарегистрироваться, – везде требуется какая-то идентификация. Но почему в инстаграме это иначе? Почему всё иначе в твиттере?
прикиньте какой авторитет у мелкаша в школе будет?!)))
прикиньте какой авторитет у мелкаша в школе будет?!)))
Пусть ведут себя, как обычные люди и все к ним будут также относиться
Они же требуют к себе особого отношения-вот его и получают
Пусть ведут себя, как обычные люди и все к ним будут также относиться
Они же требуют к себе особого отношения-вот его и получают
имеет отношение к тому, что взрослый дядя Вилфрид уподобляется 12-летнему ребёнку и публично плачется, что тот его бедняжку обижает и что от этого весь инстаграм хреновый?
имеет отношение к тому, что взрослый дядя Вилфрид уподобляется 12-летнему ребёнку и публично плачется, что тот его бедняжку обижает и что от этого весь инстаграм хреновый?
Знатно мальчонка порезвился, пошугал негров от души
Знатно мальчонка порезвился, пошугал негров от души