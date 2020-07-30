Заха: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать сообщения»

Полузащитник «Кристал Пэлас» высказался о проблеме расизма. Напомним, недавно британская полиция задержала 12-летнего мальчика по подозрению в рассылке сообщений расистского характера в адрес Заха.

Инстаграм больше не в радость темнокожим футболистам. Я не получаю удовольствия, открывая свой профиль, потому что боюсь заходить в личные сообщения. Там может быть всё, что угодно.

У меня даже больше нет твиттера на телефоне, потому что почти наверняка я получу в свой адрес какие-нибудь оскорбления, особенно после матчей, и эти вещи можно делать абсолютно свободно.

Тот 12-летний мальчик связался с тремя другими футболистами и оскорбил на почве расизма ещё трёх игроков в моей команде. Это ненормально.

Даже после того, как я сообщил об оскорблениях от 12-летнего мальчика, мне пришлось сообщить ещё примерно о 50 учётных записях, с которых мне поступали ругательства. И это после того, через что мне пришлось пройти.

Что происходит после блокировки учтной записи? Люди просто сразу создают новую. Я столько раз пытался заблокировать их из-за дискриминации, но такой опции там нет.

Там есть причины, связанные с домогательствами и прочим, но ничего, что было бы связано с расистскими оскорблениями.

Я чувствую, что бы мы ни делали, где бы мы ни хотели зарегистрироваться, – везде требуется какая-то идентификация. Но почему в инстаграме это иначе? Почему всё иначе в твиттере?