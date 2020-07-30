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Заха: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать сообщения»

сегодня, 04:44

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха высказался о проблеме расизма. Напомним, недавно британская полиция задержала 12-летнего мальчика по подозрению в рассылке сообщений расистского характера в адрес Заха.

Инстаграм больше не в радость темнокожим футболистам. Я не получаю удовольствия, открывая свой профиль, потому что боюсь заходить в личные сообщения. Там может быть всё, что угодно.

У меня даже больше нет твиттера на телефоне, потому что почти наверняка я получу в свой адрес какие-нибудь оскорбления, особенно после матчей, и эти вещи можно делать абсолютно свободно.

Тот 12-летний мальчик связался с тремя другими футболистами и оскорбил на почве расизма ещё трёх игроков в моей команде. Это ненормально.

Даже после того, как я сообщил об оскорблениях от 12-летнего мальчика, мне пришлось сообщить ещё примерно о 50 учётных записях, с которых мне поступали ругательства. И это после того, через что мне пришлось пройти.

Что происходит после блокировки учтной записи? Люди просто сразу создают новую. Я столько раз пытался заблокировать их из-за дискриминации, но такой опции там нет.

Там есть причины, связанные с домогательствами и прочим, но ничего, что было бы связано с расистскими оскорблениями.

Я чувствую, что бы мы ни делали, где бы мы ни хотели зарегистрироваться, – везде требуется какая-то идентификация. Но почему в инстаграме это иначе? Почему всё иначе в твиттере?

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ХУБУЛ (раскрыть)
сегодня в 12:03
Лучше по утру перед унитазом преклонить оба колена ,чем одно перед этой нечистью ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:01
За что боролись ,на то и напоролись ! Меньше внимания надо было привлекать к своему "избранному цвету кожи " ! А теперь получайте ! Это ещё от нас вам не доставалось !
galem72
galem72
сегодня в 11:25
Достали черныши со своим расизмом. Неужели они не понимают, что своими высказываниями оно лишь ещё больше подливают масло в огонь. Тупо срабатывает эффект Барбры Срэйзанд.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:46
12-летний школьник рецидивист надругался нод Заха и его друганами интаграмщиками...
прикиньте какой авторитет у мелкаша в школе будет?!)))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:39
была одна радость у темнокожих, инстаграмчик, фоточки с блестяшками, репачек... а клятые расисты и то отобрали!!!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 09:44
Ужассс мне их уже жалко, не приклонить ли с утра колено 😂
dimagas2
dimagas2
сегодня в 09:10
Раньше плантация в радость была)))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 08:05
Надоели уже они
Пусть ведут себя, как обычные люди и все к ним будут также относиться
Они же требуют к себе особого отношения-вот его и получают
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 07:09
Он сам небось от злости пишет другим втихаря, что они бледнолицые обезьяны и ржёт в тряпочку)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:08
311
311
сегодня в 06:59
Как можно воспринимать интернет-сообщения так близко к сердцу?)
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 06:49
Вонючий ниггер )
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 06:42
Да был я там, правда, не в центральной, а в Марокко, Египте и Тунисе. Только какое это
имеет отношение к тому, что взрослый дядя Вилфрид уподобляется 12-летнему ребёнку и публично плачется, что тот его бедняжку обижает и что от этого весь инстаграм хреновый?
Mangur
Mangur ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 05:57
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 05:55
    Политики решают свои задачи, стравливают белых и черных. Политики в любом случае будут в шоколаде, морды битые будут у белых и черных.
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    сегодня в 05:49
    Пацан красава!! В 12 лет уже - домогается)))) темный конечно убил. С такой логикой и рассуждением
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 05:42
    Тот 12-летний мальчик связался с тремя другими футболистами и оскорбил на почве расизма ещё трёх игроков в моей команде.

    Знатно мальчонка порезвился, пошугал негров от души
    ssmith589
    ssmith589
    сегодня в 05:24
    А ему так обязательно получать в личку сообщения от незнакомых людей? Почему не включить опцию получения сообщений только от своих. Что за странное желание читать сообщения от всех и оскорбляться...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 05:19
    Если матч провалил или накуролесил где то , то всем достается одинаково и бледнолицым , и загорелым.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:05
    группе людей везде чудится расизм ... они поднимают шум до небес и очень удивляются ответной реакцией ...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 04:45
    Сами себе проблему придумали и раздувают.
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