12-летний мальчик задержан в Англии по подозрению в расизме в адрес Заха

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12 июля 2020, 19:54

Британская полиция арестовала 12-летнего мальчика, который подозревается в отсылке сообщений расистского характера в адрес футболиста «Кристал Пэлас» .

Ранее в воскресенье Заха сообщил о том, что был оскорблен на расовой почве в одном из мессенджеров. Неизвестный советовал игроку не забивать в сегодняшнем матче с «Астон Виллой», иначе угрожал появиться в его в доме в образе «белого привидения» (отсылка к одеждам Ку-клукс-клана — ультраправой организации в США , которая отстаивает идеи превосходства белой расы).

Также известно, что британские полицейские сами попросили Заха не закрывать глаза на данное оскорбление и инициировать расследование по этому поводу.