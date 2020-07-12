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12-летний мальчик задержан в Англии по подозрению в расизме в адрес Заха

12 июля 2020, 19:54

Британская полиция арестовала 12-летнего мальчика, который подозревается в отсылке сообщений расистского характера в адрес футболиста «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

Ранее в воскресенье Заха сообщил о том, что был оскорблен на расовой почве в одном из мессенджеров. Неизвестный советовал игроку не забивать в сегодняшнем матче с «Астон Виллой», иначе угрожал появиться в его в доме в образе «белого привидения» (отсылка к одеждам Ку-клукс-клана — ультраправой организации в США, которая отстаивает идеи превосходства белой расы).

Также известно, что британские полицейские сами попросили Заха не закрывать глаза на данное оскорбление и инициировать расследование по этому поводу.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
13 июля в 10:08
Блин, их скоро от солнца нужно будет защищать)
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:56
а как же свобода слова и демократия))) хотя о чём это я)))))
Багров-брат
Багров-брат
13 июля в 05:10
Запад постепенно чернеет, бью себя по губам за нетолерантность. Бедные потомки негроидной расы теперь даже детей боятся, скоро за расизм младенцев задерживать начнут, вдруг какой нибудь Заха увидит годовалого малыша в белом костюмчике, как это не политкорректно...)))
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 01:16
Ничего , отсидит и майн кампф напишет . ахаха
tims
tims
12 июля в 21:13
Бред какой-то. При чём здесь Ку-Клукс-Клан. Отличительная черта их одеяния не "белая одежда", как таковая, а колпак в виде конуса. А приведения обычно - в сАване, который тоже белый. И именно это имел в виду пацан. Нет в его высказывании никакого расизма... Достали уже эти чернож..пые... Уже опасно на стадионе есть банан. Скажешь: на всём белом свете, - расист... Не доведет все это до добра.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
12 июля в 21:08
Не удивлюсь если мальчик негр
Союзник противников
Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
12 июля в 21:06
У националистов всех стран и мастей,рядящихся в "общечеловеков".
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
12 июля в 20:53
почему альбион туманный ?
кумарят не по детски...
придумали ККК, может он просто приведение "каспер" имел в виду...
морозз
морозз
12 июля в 20:52
Паренёк наверное не понимал, что такие слова попадают под статью и реально стоят нескольких лет!
Lao-Dzi
Lao-Dzi ответ Шишанутый (раскрыть)
12 июля в 20:40
Негры научили.
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 20:39
после такого перед каждой игрой будут двух коленях стоять
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 20:39
Негры на глазах наглеют, теперь уже слово чёрный произносить нельзя.
волгодон 2
волгодон 2
12 июля в 20:31
негр однако,на всякий случай забивать не стал
За адекватность
За адекватность
12 июля в 20:29
"в образе белого приведения". Одолели уже со своим расизмом. Стоит еще на шахматы обратить внимание и запретить. Чисто расистская игра. Постоянно белые первыми ходят.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 20:26
ЕвроДэ№Билизм.
BBK33
BBK33
12 июля в 20:21
Такими темпами скоро там будут кастрировать всех белых котов, забравшихся на черных кошек.
Igo0rek
Igo0rek
12 июля в 20:21
Особо опасного преступника поймали
Конфедерат
Конфедерат
12 июля в 20:19
Свободу парнишке!! Здравомыслия у ребёнка больше чем у всей толерантнутой англии вместе взятой!!
dimagas2
dimagas2
12 июля в 20:19
Видимо там более важных расследований нет)))
Footbolista
Footbolista
12 июля в 20:17
Стыдно за британскую полицию...отпустите пацана...он больше не будет...наверное)...
Шишанутый
Шишанутый
12 июля в 20:10
Надо ему ремня хорошего дать а родителям штраф за плохое воспитанее. Малой еще совсем а уже ку клус клан какой то тресет. Где он этого понабрался?!
dzvinka
dzvinka
12 июля в 20:08
улыбнуло
beefs
beefs
12 июля в 20:08
ну и дела...
Lazurny
Lazurny
12 июля в 20:05
Капец там дурят.
shlomo
shlomo
12 июля в 19:55
Офигел этот туманный.....совсем опупели
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