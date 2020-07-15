Темнокожий нападающий «Оренбурга» встал на колено после гола «Зениту»

Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе отметился голом в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3, идет второй тайм).
После забитого гола ганский футболист встал на колено и поднял кулак. Таким образом, Фамейе поддержал движение Black Lives Matter, борющееся против расовой дискриминации.
Нациков не прикрывай,ваши традиции нарушены
Нациков не прикрывай,ваши традиции нарушены
Лозунг про цвета никак не относится к нацизму и расизму, исключительно исторический характер. Желания, что бы клуб соблюдал традиции, закладываемые годами.
Лозунг про цвета никак не относится к нацизму и расизму, исключительно исторический характер. Желания, что бы клуб соблюдал традиции, закладываемые годами.
И до нас добралась эта дрянь
Ещё с одной заразной не справились, вылезла следующая
И до нас добралась эта дрянь
Ещё с одной заразной не справились, вылезла следующая
Лучше чуть конкретнее.
Лучше чуть конкретнее.