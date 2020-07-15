Темнокожий нападающий «Оренбурга» встал на колено после гола «Зениту»

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15 июля 2020, 22:17

Нападающий «Оренбурга» отметился голом в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3, идет второй тайм).

После забитого гола ганский футболист встал на колено и поднял кулак. Таким образом, Фамейе поддержал движение Black Lives Matter, борющееся против расовой дискриминации.