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Темнокожий нападающий «Оренбурга» встал на колено после гола «Зениту»

15 июля 2020, 22:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе отметился голом в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3, идет второй тайм).

После забитого гола ганский футболист встал на колено и поднял кулак. Таким образом, Фамейе поддержал движение Black Lives Matter, борющееся против расовой дискриминации.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 11:13
это было лишним
25процентный клоун
25процентный клоун ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
16 июля в 09:21
    bashnat013
    bashnat013
    16 июля в 09:05
    За рассисткое поведение ему нужно было показать красную и дисквалифицировать на несколько матчей ,чтоб знал как себя вести
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    16 июля в 08:09
    Фанаты Зенита не нацисты (в отличии от фанатов спартака, вспомни свастику в Ярославле)
    Лозунг про цвета никак не относится к нацизму и расизму, исключительно исторический характер. Желания, что бы клуб соблюдал традиции, закладываемые годами.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    16 июля в 08:06
    Ну все, приплыли
    И до нас добралась эта дрянь
    Ещё с одной заразной не справились, вылезла следующая
    Кошк 47
    Кошк 47
    16 июля в 06:47
    Черный расист?
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    16 июля в 06:06
    а это не расизм по отношению к белым ?!?
    makkie
    makkie
    16 июля в 00:24
    Символично, что это было в Питере, перед фанатами Зенита и Виражом.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
    16 июля в 00:09
      311
      311 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      15 июля в 23:17
      Какой жест? Встал на колени? Вот если бы зигу кинул, другое дело!)
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
      15 июля в 22:59
      За флуд в хештеге она и выдана.
      Footbolista
      Footbolista ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 июля в 22:57
      По какому делу?...желтая появилась сразу после вопроса модератора...его и удалили...у меня больше не было удаленных комментов сегодня....
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
      15 июля в 22:55
      Жёлтая ведь по делу была, тем более она первая.
      Footbolista
      Footbolista ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 июля в 22:53
      Спасибо...разобрались...может и желтую тогда отмените?...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
      15 июля в 22:52
      Он в правильном месте показал жест, перед нациками)
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
      15 июля в 22:51
      Поправил, думал на счёт удалённого речь идёт.
      Footbolista
      Footbolista ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 июля в 22:50
      Понятно же, что вопрос касался моего коммента скрытого под спойлер...он следовал сразу за ним...
      Давайте думать
      Давайте думать ответ Footbolista (комментарий удален) (раскрыть)
      15 июля в 22:47
      Так как это неправда - Селюк торговец рабами ))
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
      15 июля в 22:47
      Подобный, бесцельный, да.
      Лучше чуть конкретнее.
      Андрей Рудаков
      Андрей Рудаков
      15 июля в 22:43, ред.
      Новость из разряда сенсаций,неужели это такое важное событие,что его нужно вставлять в сетку,да еще с таким громким заголовком?
      Footbolista
      Footbolista
      15 июля в 22:39
      Вопрос модератору под соответствующим хэштегом это флуд?...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      15 июля в 22:39
      Мне больше нравится движение феминисток. Они сиськи показывают
      311
      311
      15 июля в 22:35
      Тут в России всем пофиг на этот выпендрёж!)
      Bikcon
      Bikcon
      15 июля в 22:30
      В России это нужно пресекать на корню.
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 июля в 22:29
        Footbolista
        Footbolista ответ Брулин (раскрыть)
        15 июля в 22:25, ред.
        Дома пусть хоть неделю на коленях стоит...на матче российского чемпионата нефиг...Россия не имеет отношения к торговле черными рабами...
        Брулин
        Брулин
        15 июля в 22:23
        Это его решение, это его мнение, на которые он имеет право. И мне лично радостно, что в нашей стране ещё можно высказывать хоть что-то своё, не боясь последствий
        Шишанутый
        Шишанутый
        15 июля в 22:23
        Красава!
        nubom
        nubom
        15 июля в 22:22
        Как-то все это не интересно, блин...
        Footbolista
        Footbolista
        15 июля в 22:22
        Дискву ему за несанкционированную акцию...
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