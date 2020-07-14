Капитан «Лестера»: «Мы хотим продолжить преклонять колено в новом сезоне»

Капитан «Лестера» сообщил, что команды АПЛ могут сохранить акцию в поддержку борьбы с расизмом, в ходе которой игроки перед матчем преклоняют колено, в следующем сезоне английской Премьер-Лиги.

С точки зрения капитанов, мы хотели бы продолжить эту акцию как можно дольше. Безусловно, в оставшихся матчах этого сезона мы продолжим это делать.

Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но в оставшихся играх мы точно будем проводить эту акцию, она является важным шагом.