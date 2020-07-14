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Капитан «Лестера»: «Мы хотим продолжить преклонять колено в новом сезоне»

14 июля 2020, 22:56

Капитан «Лестера» Уэс Морган сообщил, что команды АПЛ могут сохранить акцию в поддержку борьбы с расизмом, в ходе которой игроки перед матчем преклоняют колено, в следующем сезоне английской Премьер-Лиги.

С точки зрения капитанов, мы хотели бы продолжить эту акцию как можно дольше. Безусловно, в оставшихся матчах этого сезона мы продолжим это делать.

Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но в оставшихся играх мы точно будем проводить эту акцию, она является важным шагом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июля в 23:10
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ Сантус (раскрыть)
    15 июля в 08:52
    согласен, заставь дурака богу молиться..) я просто не понимаю, почему у нас многие, негров в жизни не видевшие, в Европах не бывавшие, живущие от получки до получки, больше переживают за встающих на колено в Лондоне белых, чем за свою неблагополучную страну)
    ekliziast
    ekliziast
    15 июля в 08:16
    Такое впечатление , что Европа состоит из одних 56ов. Может ещё в задницу их поцеловать? Флаг вам в руки.
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 июля в 07:20
    этого уже мало ))пора вставать на оба с упором на локти)))))))))))
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    15 июля в 02:41
    Делать вам нефиг
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    15 июля в 01:20
    Фу ты блаванул уже от таких футбольных новостей. То Бавария гомиков поддерживает красит стадион в их флаг, то говорят игроки Ливерпуля участвовали в гей параде в знак солидарности, игроки Арсенала выходили на игру в шнурках с символикой передастов, капитаны АПЛ одевали капитанские повязки с фалгом этой нечести, то Анри восемь минут стоял на коленях из за не вовремя усобшего негра. И прочее прочее прочее. Фууу надоело. Где мой старый добрый любимый футбол, без этих голубых, чёрных, зелёных, красных.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ ZjzoRe (раскрыть)
    15 июля в 00:52
    Знак солидарности за 400 лет рабства,не так ли? Только эта акция давно уже вышла за рамки разумного, даже в толерантной Англии и США считают так, и полицейские которые становились на колено, это была не солидарность, просто их руководство боялось обвинения в расизме, так что на самом деле не было солидарности, просто все бояться обвинения в расизме, сейчас в США это обвинение по серьезнее чем убийство первой степени или капитал панишмент.
    Сантус
    Сантус ответ ZjzoRe (раскрыть)
    15 июля в 00:41
    Я много где бывал и повидал расизма немало,но самый лютый был в Нигерии и местные это первыми признают.Это конечно пустой спор,но скоро мы все будем извиняться за свой цвет кожи.Любую мысль можно довести до абсурда.Это сейчас и происходит.)
    youtomee
    youtomee
    15 июля в 00:25
    пока вы там преклоняетесь ЛЧ то уплывает
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    15 июля в 00:24
    соккерчане, которые очень уж переживают из-за этой акции, рад, что у вас нет в жизни других проблем, но сильно не возмущайтесь: в западной, особенно американской культуре, встать на колено - не унижение, а знак солидарности. Если вы обратили внимание, то обычно на видео с такими акциями, на колено встают и белые, и черные.
    dzvinka
    dzvinka
    15 июля в 00:23, ред.
    ты бы про матчи больше думал, явно команда на спаде, капитан "преклони колено" Морган.
    STVA 1
    STVA 1
    15 июля в 00:17
    Это не лечится!
    minai
    minai
    15 июля в 00:13
    Заставь дурака богу молиться, ...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 июля в 00:10
    По питерски все это, по азмуновски
    Сантус
    Сантус
    15 июля в 00:05
    Вы бы еще предложили показательно отсасывать у темнокожих перед каждым матчем.А че,они оценят...
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    14 июля в 23:36
    эти васи и в таблице апл колено преклонили. скоро вылетят с треском из четверки и продолжат преклонять колени в лиге европы.
    Brigar
    Brigar
    14 июля в 23:34
    Смортите ноги не переломайте.
    drug01
    drug01
    14 июля в 23:31
    Главное игра на футбольном поле.......
    Killofwrath
    Killofwrath
    14 июля в 23:10
    мда)
    Legend 6
    Legend 6
    14 июля в 23:05
    Клоуны. 56ьней инициативы я не видел...
    dimagas2
    dimagas2
    14 июля в 23:03
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 июля в 22:57
      Так и нужно...
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