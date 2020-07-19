Бумаль: «В России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за цвета кожи»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Петрус Бумаль рассказал о проблемах расизма в России.
Я должен отметить, что в России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за своего цвета кожи. Никто и никогда не напоминал мне здесь, что я — темнокожий. Я здесь очень счастлив. Иногда рассказываю об этом людям во Франции, а они не понимают этого. Во Франции полно темнокожего населения, но каждый день мне попадался один белый парень, который напоминал мне, что я не там, где я должен быть.
В России это не так, хотя весь мир думает, что у вас очень много расизма. Конечно, если поискать, можно найти расистов, но лично я в России чувствую себя комфортно. Я чувствую себя темнокожим, и чувствую себя самим собой.
Я думаю, все это из-за того, что история вашей страны далека от истории темнокожего населения. А в таких странах как США, Германия, Бельгия, Франция многое построено на убийстве и использовании темнокожих людей. И у них из-за этого идет серьезная борьба с белыми.
Ранее ходили разговоры, что Бумаль в ближайшее время покинет Россию.
Петрус хороший парень, добрый в жизни, жесткий на поле, Урал без него вообще дно, что и видно сейчас в матче с Химками, опорной зоны тупо нет
Петрус хороший парень, добрый в жизни, жесткий на поле, Урал без него вообще дно, что и видно сейчас в матче с Химками, опорной зоны тупо нет