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Бумаль: «В России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за цвета кожи»

19 июля 2020, 12:06

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Петрус Бумаль рассказал о проблемах расизма в России.

Я должен отметить, что в России я никогда не чувствовал себя неуютно из-за своего цвета кожи. Никто и никогда не напоминал мне здесь, что я — темнокожий. Я здесь очень счастлив. Иногда рассказываю об этом людям во Франции, а они не понимают этого. Во Франции полно темнокожего населения, но каждый день мне попадался один белый парень, который напоминал мне, что я не там, где я должен быть.

В России это не так, хотя весь мир думает, что у вас очень много расизма. Конечно, если поискать, можно найти расистов, но лично я в России чувствую себя комфортно. Я чувствую себя темнокожим, и чувствую себя самим собой.

Я думаю, все это из-за того, что история вашей страны далека от истории темнокожего населения. А в таких странах как США, Германия, Бельгия, Франция многое построено на убийстве и использовании темнокожих людей. И у них из-за этого идет серьезная борьба с белыми.

Ранее ходили разговоры, что Бумаль в ближайшее время покинет Россию.  

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
19 июля в 13:53
это Екатеринбург, город без быдла - а расист всегда быдлан)
Петрус хороший парень, добрый в жизни, жесткий на поле, Урал без него вообще дно, что и видно сейчас в матче с Химками, опорной зоны тупо нет
Columb
Columb
19 июля в 13:49
До одного места стали эти негры.
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 12:59
Если человек не комплексует, то и не чувствует
Footbolista
Footbolista
19 июля в 12:39
В России хватает других проблем...не до негров...
Смольчик
Смольчик
19 июля в 12:32
Xоть один правду говорит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 12:18
В России любят негров...
STVA 1
STVA 1
19 июля в 12:09
Паренёк без закидонов
drug01
drug01
19 июля в 12:09
Значит будет хорошо
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