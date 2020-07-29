Бранислав Иванович покидает «Зенит»

«Зенит» на официальном сайте сообщает, что защитник Бранислав Иванович покинет петербургский клуб. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.
«В 2006 году Иванович присоединился к московскому „Локомотиву“, вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский „Челси“ и за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трёхкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к „Зениту“. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с „Зенитом“ капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова и Игоря Смольникова.
Немного грустно когда такие парни как Иванович покидают Лигу !!!!
Брать титулы в Лиге с разницей в 13 лет...не каждому дано....
Удачи...как в футболе так и вне его Капитан-Чемпион !!!!!
Немного грустно когда такие парни как Иванович покидают Лигу !!!!
Брать титулы в Лиге с разницей в 13 лет...не каждому дано....
Удачи...как в футболе так и вне его Капитан-Чемпион !!!!!