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Бранислав Иванович покидает «Зенит»

сегодня, 12:32

«Зенит» на официальном сайте сообщает, что защитник Бранислав Иванович покинет петербургский клуб. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.

«В 2006 году Иванович присоединился к московскому „Локомотиву“, вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский „Челси“ и за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трёхкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к „Зениту“. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с „Зенитом“ капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:26
Гена с мишаней плачут.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:12
Я же говорю закрывают проект , все бегут из Зенита !
Мураха
Мураха
сегодня в 14:47
Милер ты дурак
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:44
Спасибо...!!!

Немного грустно когда такие парни как Иванович покидают Лигу !!!!
Брать титулы в Лиге с разницей в 13 лет...не каждому дано....
Удачи...как в футболе так и вне его Капитан-Чемпион !!!!!
Альфи
Альфи
сегодня в 14:34
Удачи и долгой футбольной жизни тебе,мастер,преклоняюсь перед твоим талантом .
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 14:32
Спасибо Бранислав за все, благополучия, удачи и здоровья в жизни
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:29
Ветеран
Брулин
Брулин
сегодня в 14:08
Вот не понимаю... зажали пару миллионов такому игроку... там ведь вопрос в зп упирался по новому контракту ... а нашим лимитным бревнам платят в 2-3 раза больше, чем они заслуживают
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 13:49
Это уровень бомжей и Рпл, если Иванович уходит в Эвертон, середняка АПЛ без шансов на еврокубки !
Понимает, что очередная история бомжей, закончится на 4 месте в ЛЧ.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:47
это точно, растащили страну по кусочкам
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:46, ред.
Не думаю что правильное решение отпустить Бронислава!Помог бы ещё, тем более Ловрен подвержен травмам!
Удачи ему!
LOpp
LOpp ответ Рожден в СССР (раскрыть)
сегодня в 13:46
Все уже украдено до нас. (с)
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:45
Согласен с тобой, что взять с вашей раши?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 13:44
В добрый путь. Классный игрок был. РПЛ беднеет.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:44
В Зените кроме позора в ЛЧ и чемпионства имени Дюкова ему и вспомнить то нечего
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:44
Это называется во время съехать в другой клуб..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:27
Удачи, пенсии хватит, а наши пенсионеры и водички попьют
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:25
Один из лучших легионеров из Сербии.Настоящий defender.Удачи.
Glyba
Glyba
сегодня в 13:22
Отличный игрок и человек, удачи ему.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:15
Постарел - ослаб-выгнали.
n272nm
n272nm
сегодня в 13:14
Спасибо за все Бронислав! Удачи тебе и всех благ!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 13:09
Вот вам и сладкая парочка что показала на всю страну,что начали даже лавочники бежать ))) ахахаххаха
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 13:08
Хватит там воспитанников,типа паредаса,молло,забалотного,зулуса и т д
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 13:08
Что то все стали валить с зенита после увиденного дзюбы с азмуном...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:06
Куча "воспитанников", Шатов, Смольников, Иванович...
Кто следующий?
Parma1972
Parma1972
сегодня в 13:03
Удачи,здоровья хорошему человеку и классному защитнику,спасибо за игру
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 13:00
С 2008 года начал выступать за лондонский „Челси“ и за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трёхкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА


А с этими что? кубок хрустальный у команды ФНЛ при помощи дюкова Как и чемпионат?
Ох долго будешь отмываться((((
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 12:57
Ну все правильно,пришел старик,посмеялся,заработал мешок народных,в лиги чемпионов побыл последним и дальше куда не будь в нормальный клуб типа Андерлехта)))) А все бегут бегут бегут!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:53
Один из зубров нашего чемпионата. Удачи.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:52
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