Бранислав Иванович покидает «Зенит»

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сегодня, 12:32

«Зенит» на официальном сайте сообщает, что защитник покинет петербургский клуб. Стороны приняли решение не продлевать соглашение.

«В 2006 году Иванович присоединился к московскому „Локомотиву“, вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский „Челси“ и за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трёхкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА .

1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к „Зениту“. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с „Зенитом“ капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова и Игоря Смольникова.