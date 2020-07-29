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Олег Шатов покинул «Зенит»

сегодня, 10:16

«Зенит» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Олега Шатова. Клуб и футболист не стали продлевать соглашение.

«В 2013-м Олег Шатов присоединился к „Зениту“. В составе сине-бело-голубых Шатов провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы „Зенита“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.

В прошедшем сезоне РПЛ Шатов сыграл за «Зенит» в 12 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Недавно сообщалось, что Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином».

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Все комментарии
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:14
нада им что то менять если они хотят себя проевить
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 14:59
Ничего себе?! Он ровесник Дзаги? Чёт думал он моложе. Еще когда ЦСКА хотел его взять, говорили что он очень молодой и перспективный..... К сожалению, так и остался в "перспективных". Удачи ему в дальнейшем и здоровья!
амурец
амурец
сегодня в 14:46
Точнее Зенит избавился от Шатова
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 14:42
Олег последнее время почти не играл, спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:29
Несколько лет назад был очень хорош, а сейчас уже и позабыл про него...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Кроме тебя никто не говорил что Лейпциг "Великий"...он великолепный....
Образован в 2009 году.Прямо таки образец быстро-выстроенной команды...
Федун уж 6 лет к тому времени Спартак на 7-е место толкал....
Спустя 18 лет ...дотолкал...)))
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:39
Лейпциг стал великим после того, как обыграл Зенит или раньше?)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:28
Поможет рубину не вылететь в следующем году в пердив и уж точно оказаться выше спартака.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 12:18
Рубин явно усилится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:14
Хороший парень ! Удачи и без травм !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:13
Зенит в Европе ,тоже не с тортиками будут встречать ! ))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:02
Бегут из Зенита , проект пора закрывать !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:58
Теперь Миллер преспокойно может прикупить "Зениту" двух белоснежных негров.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 11:40
Его ещё после аренды в Краснодаре не надо было возвращать.
makkie
makkie
сегодня в 11:20
Ничего себе, 30-летний игрок и покидает Зенит?))))
swift stream
swift stream
сегодня в 11:20
Удачи Шатову в новой команде!
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:14
Кому то 80 лет незазорно было на задворках прозябать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:09
У каждого свои амбиции....
Кому то незазорно 2 раза уступить великолепному "Лейпцигу" в ЛЧ.....
Кому то 2 раза великолепному "Тамбову" в РПЛ....
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 10:55
В филиал сочи? больше то и не нужен не кому?
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:49
Ничего, Адриан Попа сможет его заменить.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:44
Шатов хорошо играл в Зените в первые сезоны. Потом перестал проходить в основу, но успешно выходил на замены усиливая игру. Жаль что он покинул Зенит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:41
Угробили его в болотах, а так хороший игрок. Удачи.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:39
Отбомжарился
n272nm
n272nm
сегодня в 10:39, ред.
Большое человеческое спасибо тебе, Олег Шатов! Удачи в дальнейшей карьере и всех благ!
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 10:36
Давай досвидания и физрука с собой прихвати....
minai
minai
сегодня в 10:29
Какой то он стал деревянный.
Aчиститель
Aчиститель ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:28
Лучше испытать порку в ЛЧ, чем ныть на 7-м месте с кубком тины.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:27
Привет! А ваши теперь в Европу даже заглянуть боятся. Греки с киприотами наготове...
drug01
drug01
сегодня в 10:23
Всех в отставку
12й игрок
12й игрок
сегодня в 10:22
Спасибо Олегу за всё, что сделал для Зенита! Удачи в дальнейшем.
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