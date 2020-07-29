Олег Шатов покинул «Зенит»

«Зенит» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Олега Шатова. Клуб и футболист не стали продлевать соглашение.
«В 2013-м Олег Шатов присоединился к „Зениту“. В составе сине-бело-голубых Шатов провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы „Зенита“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.
В прошедшем сезоне РПЛ Шатов сыграл за «Зенит» в 12 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Недавно сообщалось, что Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином».
Образован в 2009 году.Прямо таки образец быстро-выстроенной команды...
Федун уж 6 лет к тому времени Спартак на 7-е место толкал....
Спустя 18 лет ...дотолкал...)))
Образован в 2009 году.Прямо таки образец быстро-выстроенной команды...
Федун уж 6 лет к тому времени Спартак на 7-е место толкал....
Спустя 18 лет ...дотолкал...)))
Кому то незазорно 2 раза уступить великолепному "Лейпцигу" в ЛЧ.....
Кому то 2 раза великолепному "Тамбову" в РПЛ....
Кому то незазорно 2 раза уступить великолепному "Лейпцигу" в ЛЧ.....
Кому то 2 раза великолепному "Тамбову" в РПЛ....