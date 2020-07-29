Олег Шатов покинул «Зенит»

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сегодня, 10:16

«Зенит» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника . Клуб и футболист не стали продлевать соглашение.

«В 2013-м Олег Шатов присоединился к „Зениту“. В составе сине-бело-голубых Шатов провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы „Зенита“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.

В прошедшем сезоне РПЛ Шатов сыграл за «Зенит» в 12 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Недавно сообщалось, что Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином».