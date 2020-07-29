«Зенит» объявил об уходе Смольникова

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сегодня, 11:22

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что защитник покидает петербургский клуб. Стороны не стали продлевать соглашение.

«14 августа 2013-го Игорь Смольников подписал контракт с „Зенитом“. Выступал за юношескую, молодёжную и вторую сборные России, в главной команде страны дебютировал 19 ноября 2013-го.

В составе сине-бело-голубых Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в „Зените“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.

Ранее стало известно, что клуб покинул полузащитник Олег Шатов.