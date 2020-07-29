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«Зенит» объявил об уходе Смольникова

сегодня, 11:22

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что защитник Игорь Смольников покидает петербургский клуб. Стороны не стали продлевать соглашение.

«14 августа 2013-го Игорь Смольников подписал контракт с „Зенитом“. Выступал за юношескую, молодёжную и вторую сборные России, в главной команде страны дебютировал 19 ноября 2013-го.

В составе сине-бело-голубых Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в „Зените“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.

Ранее стало известно, что клуб покинул полузащитник Олег Шатов.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 14:40
Удачи Смольникову, спасибо за игру
Abverin
Abverin
сегодня в 13:24
У свиней таких игроков не было и не будет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:04
В Зените идёт процесс избавления от старого шлака и приобретения нового.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:03
Разбегается немыть
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 12:34
Перекати поле ты хоть сам понял что сказал??? ахахах

Ты их хоть в глаза видел то?? хахахах
Газпрому проще накупить паредаса да зулуса очередного))) не смеши людей!!!
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:33
Ждут шанса и на подходе - этим все сказано)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 12:31
Там еще про человек 20 МИНИМУМ ни кто не знает!
Очередной фарм,+12 на старте,Дюков- мафия,свой ВАР,а в ЛЧ без всего это страна знает что будет - ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО КАК и том году)) НЕ ЧЕГО НОВОГО!хахахах
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
сегодня в 12:29, ред.
Кержаков, Кузяев, Сутормин на поле.
Мусаев, Прохин, Шамкин ждут шанса.
Зиньковский, Мостовой, Лесовой на подходе.
тумба-юмба
тумба-юмба ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 12:24, ред.
Пожелал бывшим, вашим игрокам,удачи,и смеёшься?
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:18
Где воспитанники?
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 12:16
Исход покойников с кладбища талантов
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 12:00
Видать вместо оренбурга решили себе очередной фарм клуб сделать?
Хотя дюков играется этой игрушкой богатой((!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:00, ред.
«Зенит» покидают восемь футболистов . Бегут из Зенита !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:59
Расставаться всегда грустно, но такова жизнь. Радует, что Зенит перерос уровень игроков подобных Шатову и Смольникову.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:39
Шатов, Смольников... Конкуренты усиляются. Правда для Зенита эти игроки уже слабоваты. Удачи им по жизни. Гыгыгы
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 11:36
Xороший игрок, не пропадет в новой команде.
Jantu
Jantu
сегодня в 11:24
Удачи Смольникову!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:23
Уже давно было известно
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