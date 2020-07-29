«Зенит» объявил об уходе Смольникова

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что защитник Игорь Смольников покидает петербургский клуб. Стороны не стали продлевать соглашение.
«14 августа 2013-го Игорь Смольников подписал контракт с „Зенитом“. Выступал за юношескую, молодёжную и вторую сборные России, в главной команде страны дебютировал 19 ноября 2013-го.
В составе сине-бело-голубых Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с „Зенитом“ стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в „Зените“ и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.
Ранее стало известно, что клуб покинул полузащитник Олег Шатов.
Ты их хоть в глаза видел то?? хахахах
Газпрому проще накупить паредаса да зулуса очередного))) не смеши людей!!!
Ты их хоть в глаза видел то?? хахахах
Газпрому проще накупить паредаса да зулуса очередного))) не смеши людей!!!
Очередной фарм,+12 на старте,Дюков- мафия,свой ВАР,а в ЛЧ без всего это страна знает что будет - ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО КАК и том году)) НЕ ЧЕГО НОВОГО!хахахах
Очередной фарм,+12 на старте,Дюков- мафия,свой ВАР,а в ЛЧ без всего это страна знает что будет - ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО КАК и том году)) НЕ ЧЕГО НОВОГО!хахахах
Мусаев, Прохин, Шамкин ждут шанса.
Зиньковский, Мостовой, Лесовой на подходе.
Мусаев, Прохин, Шамкин ждут шанса.
Зиньковский, Мостовой, Лесовой на подходе.
Хотя дюков играется этой игрушкой богатой((!!
Хотя дюков играется этой игрушкой богатой((!!