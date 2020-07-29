«Локомотив» продлил контракты с Рыбусом, Эдером, Игнатьевым и Коченковым

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вчера, 21:06

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с рядом футболистов.

Свои соглашения продлили вратарь , защитники и , а также форвард Эдер. Сроки новых соглашений не уточняются.

«Локо» продлил контракты с четырьмя футболистами. Это Мацей Рыбус, Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Эдер! 📃



Отметим, что контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.https://t.co/Hyq9oPVoPM — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 29, 2020

Сегодня «Локомотив» объявил о подписании полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.