«Локомотив» продлил контракты с Рыбусом, Эдером, Игнатьевым и Коченковым

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с рядом футболистов.
Свои соглашения продлили вратарь Антон Коченков, защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, а также форвард Эдер. Сроки новых соглашений не уточняются.
«Локо» продлил контракты с четырьмя футболистами. Это Мацей Рыбус, Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Эдер! 📃— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 29, 2020
Отметим, что контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.https://t.co/Hyq9oPVoPM
Сегодня «Локомотив» объявил о подписании полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.
Коченков - 33 года....Эдер - 32 года....Игнатьев - 33 года...
Коченков - 33 года....Эдер - 32 года....Игнатьев - 33 года...