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«Локомотив» продлил контракты с Рыбусом, Эдером, Игнатьевым и Коченковым

вчера, 21:06

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с рядом футболистов.

Свои соглашения продлили вратарь Антон Коченков, защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, а также форвард Эдер. Сроки новых соглашений не уточняются.

Сегодня «Локомотив» объявил о подписании полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.

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Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:25
То. что есть.
Androshin
Androshin
вчера в 23:20
Даже комментарии не дать.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:15
Эдер бесполезный балласт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:06
Трепещи ЛЧ !!!
Коченков - 33 года....Эдер - 32 года....Игнатьев - 33 года...
swift stream
swift stream
вчера в 21:55
Куда денешься, пришлось.
Лакшери
Лакшери
вчера в 21:40
Никогда не пойму зачем Локо игнатьев? Кому угодил Эдер? Николич вроде был недоволен им
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Ну омоложение видно на лицо...:))))
drug01
drug01
вчера в 21:11
Состав уже виден....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Этих удалось уговорить на понижение зарплаты.
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