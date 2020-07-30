«Локомотив» назвал кандидатов на звание лучшего игрока клуба в сезоне-19/20

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сегодня, 11:53

«Локомотив» на официальном сайте предложил болельщикам выбрать лучшего игрока команды в минувшем сезоне. На звание героя сезона в составе «жеоезнодорожников» претендуют полузащитники и .

«Крыховяк провел лучший сезон в карьере. До зимнего перерыва Гжегожу просто не было равных — он успевал выжигать в центре поля и подключался к атакам, регулярно забивая голы. В июле, августе и сентябре вы трижды подряд признавали его лучшим футболистом месяца. Десять мячей позволили Крыховяку стать вторым бомбардиром команды», — говорится на сайте клуба.