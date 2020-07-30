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«Локомотив» назвал кандидатов на звание лучшего игрока клуба в сезоне-19/20

сегодня, 11:53

«Локомотив» на официальном сайте предложил болельщикам выбрать лучшего игрока команды в минувшем сезоне. На звание героя сезона в составе «жеоезнодорожников» претендуют полузащитники Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

«Крыховяк провел лучший сезон в карьере. До зимнего перерыва Гжегожу просто не было равных — он успевал выжигать в центре поля и подключался к атакам, регулярно забивая голы. В июле, августе и сентябре вы трижды подряд признавали его лучшим футболистом месяца. Десять мячей позволили Крыховяку стать вторым бомбардиром команды», — говорится на сайте клуба.

«Алексей провел просто феноменальный сезон — 16 голов, три голевые передачи, бесчисленное количество моментов и статус лучшего бомбардира команды. После зимнего перерыва Леша был лучшим игроком всего чемпионата, затащив „Локомотив“ в Лигу чемпионов. Решающий дубль в матче с ЦСКА сделал именно он», — сообщает пресс-служба «Локо».

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 12:02
Дубль? 2 пеналя это почетный дубль)))
Romkurch
Romkurch
сегодня в 11:57
Все очень достойны.
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