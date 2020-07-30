«Локомотив» назвал кандидатов на звание лучшего игрока клуба в сезоне-19/20

«Локомотив» на официальном сайте предложил болельщикам выбрать лучшего игрока команды в минувшем сезоне. На звание героя сезона в составе «жеоезнодорожников» претендуют полузащитники Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.
«Крыховяк провел лучший сезон в карьере. До зимнего перерыва Гжегожу просто не было равных — он успевал выжигать в центре поля и подключался к атакам, регулярно забивая голы. В июле, августе и сентябре вы трижды подряд признавали его лучшим футболистом месяца. Десять мячей позволили Крыховяку стать вторым бомбардиром команды», — говорится на сайте клуба.
«Алексей провел просто феноменальный сезон — 16 голов, три голевые передачи, бесчисленное количество моментов и статус лучшего бомбардира команды. После зимнего перерыва Леша был лучшим игроком всего чемпионата, затащив „Локомотив“ в Лигу чемпионов. Решающий дубль в матче с ЦСКА сделал именно он», — сообщает пресс-служба «Локо».
Миранчук или Крыховяк? 🤔 Еще никогда выбор лучшего игрока сезона не был таким сложным!🔥🔥🔥 Эти парни показали отличную игру – вырывали победы на последних минутах и забивали в Лиге чемпионов. Лёша феерил во второй части сезона, Гжегож был лучшим в первой! 🤟🏼 У тебя есть всего сутки, чтобы выбрать лучшего! 🔝 Голосуй👇🏼