ГлавнаяНовости

Песьяков стал лучшим игроком «Ростова» в июле

сегодня, 11:16

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что голкипер Сергей Песьяков стал лучшим игроком июля в составе российской команды.

Вратарь получил среднюю оценку от болельщиков 4.4. В июле на счету Песьякова три сухих матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник Остон Урунов стал лучшим игроком «Уфы» в июле по версии болельщиков.

Все новости
«Локомотив» назвал кандидатов на звание лучшего игрока клуба в сезоне-19/20
Сегодня, 11:53 ФотоКомментарии2
ОфициальноУрунов — лучший игрок «Уфы» в июле
Сегодня, 09:11 Комментарии7
Де Брюйне признан игроком года в АПЛ по версии PFA
Сегодня, 08:50 Комментарии7
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ сезона-2019/20 по версии коллег
27 июля ФотоКомментарии18
Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20
27 июля Комментарии8
«Ливерпуль», Клопп и Варди. Герои и победители АПЛ 2019/20
27 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:27
Поздравляем так держать!
swift stream
swift stream
сегодня в 11:20
Когда лучший игрок вратарь это о многом говорит.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 11:19
Лучше не выбрать было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100