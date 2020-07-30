Песьяков стал лучшим игроком «Ростова» в июле

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Пресс-служба «Ростова» сообщает, что голкипер стал лучшим игроком июля в составе российской команды.

Вратарь получил среднюю оценку от болельщиков 4.4. В июле на счету Песьякова три сухих матча.

Сергей Песьяков «Ростсельмаш — лучший игрок июля» в составе «Ростова» 🏆



Голкипер получил среднюю оценку от болельщиков 4.4. Сергей Песьяков уже становился лучшим по версии болельщиков в игре с «Рубином». В июле на счету Песьякова три сухих матча.

#Песьяков #МыРостов pic.twitter.com/0bOC2Re2DS — Football Club Rostov (@rostovfc) July 30, 2020

Ранее сообщалось, что полузащитник Остон Урунов стал лучшим игроком «Уфы» в июле по версии болельщиков.