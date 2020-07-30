Урунов — лучший игрок «Уфы» в июле

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сегодня, 09:11

Полузащитник стал лучшим игроком «Уфы» в июле по версии болельщиков.

По итогам голосования хавбек набрал 30,2% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Даниил Фомин (14,3%), третье — голкипер Александр Беленов (10,4%).

Остон Урунов — лучший футболист ФК «Уфа» в июле по версии болельщиков!



На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК «Уфа» в июле 2020 г. https://t.co/fqC1IH40Fj pic.twitter.com/7iEEhEKG8P — ФК УФА (@UfaFc) July 30, 2020

Ранее ходили слухи, что Урунов близок к переходу в «Спартак».