ГлавнаяНовости

Урунов — лучший игрок «Уфы» в июле

сегодня, 09:11

Полузащитник Остон Урунов стал лучшим игроком «Уфы» в июле по версии болельщиков.

По итогам голосования хавбек набрал 30,2% голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Даниил Фомин (14,3%), третье — голкипер Александр Беленов (10,4%).

Ранее ходили слухи, что Урунов близок к переходу в «Спартак».

Все новости
«Локомотив» назвал кандидатов на звание лучшего игрока клуба в сезоне-19/20
Сегодня, 11:53 ФотоКомментарии2
ОфициальноПесьяков стал лучшим игроком «Ростова» в июле
Сегодня, 11:16 Комментарии3
Де Брюйне признан игроком года в АПЛ по версии PFA
Сегодня, 08:50 Комментарии7
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ сезона-2019/20 по версии коллег
27 июля ФотоКомментарии18
Бьелса признан лучшим тренером Чемпионшипа-2019/20
27 июля Комментарии8
«Ливерпуль», Клопп и Варди. Герои и победители АПЛ 2019/20
27 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:57
" Хорошая девочка Лида !!!" "И чем же она хороша ? " ))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:10
Вот идет раскрутка его..... хотят по дороже взять за него...).
112910415
112910415
сегодня в 09:33
поддержка рекламной кампании
Lazurny
Lazurny
сегодня в 09:27
Лучший в Уфе не лучший в спартаке.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:23
Беленов лучший в Уфе. Имея такого вратаря, полевые игроки могут спокойно играть без оглядки на свои ворота.
For56tas
For56tas
сегодня в 09:12
Пиар начал работать.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:12
Пусть принимает поздравления.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100