Газизов: «Я не понимаю, почему Юран это сказал»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера «Химок» , который заявил, что подмосковный клуб уволил его по указанию Газизова.

Я не понимаю, на каких эмоциях это всё происходит, и почему Юран сказал это. Мне просто передали, что он сказал. Может, журналисты не так интерпретировали слова Юрана, трудно сказать.

«Химки» – фарм-клуб «Спартака»? Не понимаю, почему этих специалистов (Прим. — Дмитрий Гунько и Роман Пилипчук) просто не могут позвать в «Химки». Разве есть какие-то ограничения? Или если позовут, то сразу клуб становится фармом «Спартака»? Слухов бывает всегда много. Но я абсолютно не согласен с тем, что те или иные действия подтверждают эти слухи. Все говорят, а толку нет.

Готов ли я к давлению со стороны общественности? Я работаю в «Спартаке». Я готов ко всему.

Юран перешёл на личности? Ну, что теперь мне поделать... Обижаться на Юрана? Я знаю Сергея. Сгоряча он мог сказать много чего, я его понимаю. Ни в какие комитеты по этике я, конечно, обращаться не буду.