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Газизов: «Я не понимаю, почему Юран это сказал»

01 августа 2020, 02:39

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана, который заявил, что подмосковный клуб уволил его по указанию Газизова.

Я не понимаю, на каких эмоциях это всё происходит, и почему Юран сказал это. Мне просто передали, что он сказал. Может, журналисты не так интерпретировали слова Юрана, трудно сказать.

«Химки» – фарм-клуб «Спартака»? Не понимаю, почему этих специалистов (Прим. — Дмитрий Гунько и Роман Пилипчук) просто не могут позвать в «Химки». Разве есть какие-то ограничения? Или если позовут, то сразу клуб становится фармом «Спартака»? Слухов бывает всегда много. Но я абсолютно не согласен с тем, что те или иные действия подтверждают эти слухи. Все говорят, а толку нет.

Готов ли я к давлению со стороны общественности? Я работаю в «Спартаке». Я готов ко всему.

Юран перешёл на личности? Ну, что теперь мне поделать... Обижаться на Юрана? Я знаю Сергея. Сгоряча он мог сказать много чего, я его понимаю. Ни в какие комитеты по этике я, конечно, обращаться не буду.

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Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
01 августа в 10:40
Наш Онопко в ЦСКА. Тоже наш фарм клуб? Думай, что пишешь.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 10:02
Некрасиво Газизову так 14иваться....(Не понимаю, почему этих специалистов (Прим. — Дмитрий Гунько и Роман Пилипчук) просто не могут позвать в «Химки».
А игроков спартака Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева, которых хотят отдать в аренду в Химки то же не показатель,что вы стали фарм клубом спартака?
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:32
думаю и он и ты всё знаете)))))) он сказал а тебе положено отрицать)))
mihaluch
mihaluch
01 августа в 05:47
Не хорошо конечно получается.
ОПС
ОПС
01 августа в 03:47
Дыма без огня не бывает.
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 03:19
Не отмазаться теперь, добро пожаловать в Спартак!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 03:12
Юран конечно псих ещё тот, но в такой ситуации у любого вопросы возникнут.
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