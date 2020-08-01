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Министр спорта МО: «Я не говорил Юрану, что его уволил „Спартак“»

01 августа 2020, 02:27

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слова Сергея Юрана об увольнении из «Химок». Напомним, наставник подмосковной команды заявил, что его отставка была инициирована руководством «Спартака».

— Я здесь могу сказать только одно. У клуба есть новое руководство. Оно принимает решения, за них несёт ответственность. Завтра выпустит официальный пресс-релиз. Я здесь уже вам не помощник.

— И у вас нет понимания, почему Юрана уволили?

— Честно говоря, я даже предполагать не хочу. Это уже их внутренние дела. Может быть, не договорились по условиям контракта. Или ещё что-то. Не могу сказать.

— Тогда процитирую Юрана: «Он (Прим. — министр спорта) мне сказал, что моя кандидатура не согласована со „Спартаком“. Поэтому меня и убирают».

— Да нет. Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба. Дальше он уже с руководством «Химок» должен расставить все точки над i по поводу своего контракта. Я к Сергею Николаевичу отношусь с глубоким уважением, пиететом. Мне он как тренер, как человек нравится. Но такова жизнь, это футбол. Клуб завтра выпустит официальный пресс-релиз и всё разъяснит.

— Есть версия, что с Юраном свели счёты за его заявление о том, что «место „Химок“ в РПЛ продано, и деньги уже лежат на депозите».

— Это глупость? Надо, наверное, у него узнать, где деньги и что это были за деньги. Комментировать это не могу. Просто руководство клуба принимало решение, исходя из того, какой тренер лучше подходит. Но это лишь мои предположения.

— Вы не говорили Юрану, что решение идёт от «Спартака»?

— Да нет, конечно. Просто Сергей Николаевич — эмоциональный человек. И причём здесь «Спартак» и «Химки»? Я не могу понять эту связь.

— В комментариях люди пишут, что теперь «Химки» — фарм-клуб «Спартака».

— Не могу это даже прокомментировать. Я болею за «Химки». Будем поддерживать команду в РПЛ.

— И всё-таки за что же уволили Юрана? Человек довёл команду до финала Кубка России, при нём «Химки» вышли в РПЛ.

— Не могу давать какие-то комментарии. У клуба есть руководство, которое принимает решение. Будем ждать пресс-релиза.

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denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
01 августа в 18:53, ред.
Слушай, чтобы не банили и можно было поговорить , заглядывай к Нам в блог КБС ! Там пообщаемся, расскажу подробнее Как Мы там и чем живём ! Может понравится, так и пообщаемся! Собираются адекватные фанаты разных РПЛ клубов!
Чтобы к Нам попасть , нужно открыть меню "конкурс" наверху в соккере, затем выбрать лиги , и там Красно-белое сердце лига !
Завтра часов с 9ти МСК буду на сайте!
порт
порт
01 августа в 12:54
Что то не договаривает этот министр.
dzvinka
dzvinka
01 августа в 11:07
скоты и твари.
Вот было бы прикольно если бы Юран поставил приложение записывающее его телефонные разговоры - и сейчас выложил бы запись.
Сп62
Сп62
01 августа в 10:36
Ничего нового. Одно и то же. Скучно читать.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 10:08
Вот и началось в деревне утро.
зенит первым начал нечестную игру организовав два фарм клуба, следующим стал спартак организовав себе фарм клуб Химки...не удивлюсь если и другие команды последуют этому примеру. Как говорится - с кем поведешься от того, того и наберёшься.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 08:53
Юран со времён игрока всегда был бунтарем
VAN ARM
VAN ARM ответ denmig (раскрыть)
01 августа в 08:09
я бы больше сказал да забанят)))
denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
01 августа в 08:07
Я б даже добавил - слизняк! Интересно Что можно вообще вразумительного выдумать по факту увольнения успешного тренера с действующим контрактом в три года!???
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:35
слабак скользкий))))))) ни слова правды )))))) все в политике жижа)))
mihaluch
mihaluch
01 августа в 07:11
Фарм клуб создан для пердива.
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
01 августа в 03:50
Вспомнил Зайцева, была статья это , мать его депутат 4 созыва, заведует строительством, жилищно комунальным хозяйством, землевладением и природоохраной вроде.
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 03:33
Все может разрешить распечатка звонков!!!
И да , почему мин спорта говорит Юрану ( 3 абзац ) что есть решение об увольнении, когда сам ссылается , что политика клуба, это дело самого клуба ( первый и второй абзац ) Что руководство ссытся самим сообщить Юрану или на кой ляд об этом сообщать мин спорту. Вопрос почему с Сергеем подписали долгосрочный контракт до этого? Что это была за ромашка в течении четырех месяцев будем - не будем играть в РПЛ? Ждали концовки и место хотели продать? 1 абзац у клуба есть НОВОЕ руководство, что то эту тему я пропустил, кто такие , когда появились?????
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
01 августа в 02:51
Мне одному,в слова Брана больше верится???
Багров-брат
Багров-брат
01 августа в 02:38
"Не виноватая я, он сам пришёл!" (Роман Терюшков)
Спартак решил пойти путём Зенита, но как слон в посудной лавке...)))
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 02:31
Вот и отмазки пошли, как же они все омерзительны. За бабки от Федуна свою честь продали!
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