Словно Газзаев в «Спартаке». Тренер на четыре дня, проблемы — надолго

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вчера, 17:39

Киевляне ввязались в странную историю — «Соккер.ру» жалеет футбольный клуб Лобановского.

От полуфинала ЛЧ до контракта с врагом

Двадцать один год назад киевское «Динамо» было в шаге от финала Лиги чемпионов. «Бавария» не играла лучше, но дальний удар Марио Баслера, а в Киеве – расслабленность футболистов Лобановского, когда повели 3:1 к 50-й минуте, но сыграли 3:3, позволили именно команде Хитцфельда отправиться в Барселону.

Там немцев ждал свой резкий разворот – МЮ совершил камбэк на последних минутах. А вот «Динамо» могло лучше погонять англичан, играли в силовой футбол резче, чем немцы. Лобановский умел создавать работающие машины, готовить обладателей «Золотого мяча» и побеждать в еврокубках несколько раз.

А когда Луческу недавно усомнился в тренерской значимости Валерия Васильевича (что не помешало сейчас принести цветы к памятнику Лобановскому), то нажил врагов среди фанатов «Динамо». Новых, а старые были со времен «Шахтера», ведь Мирча наслаждался той враждой с «Динамо» и всегда жаловался на Федерацию – тогда вотчину старшего Суркиса.

Бывший тренер «Зенита» принадлежит к касте титулованных нытиков (как и Моуриньо). И без труда переобулся, добровольно подписал контракт с киевским клубом на днях. Шокировал многих, удивил руководство «Шахтера» — гендир «горняков» Палкин заявил, что Мирча «себя исчерпал» и уже дважды просился обратно.

Странно, что Ахметов не остановил Луческу. Тут не только фактор раздражения ультрас «Динамо», но и предательство «Шахтера» — их легенда пошла к врагам. В ответ «горняки» лишь подкололи Мирчу, пожелав ему на день рождения (сегодня Мистеру исполнилось 75 лет) «верных друзей».

У Мирчи Луческу есть личные мотивы

На поле противостояние «Динамо» Киев и «Шахтера» — жаркое, а на уровне владельцев клубов войны нет. Ахметов не враг братьев Суркисов, как и не враг Медведчука – кума и давнего друга главы РФ , который еще с девяностых сотрудничал с партией, где был вместе с «динамовскими» одесскими братьями.

Все переплетено, особенно после того, как Ахметов перебрался в Киев. Так что Луческу будет работать главным тренером «Динамо», а оппозицией станут только ультрас киевлян. Как вообще можно пригласить к себе легенду главных врагов? Ответ прост. Не исключено, что младший брат Суркис очень плох в футболе.

Концепции развития у киевского «Динамо» нет. Приглашение Луческу – отражение давней идеи с выбором в пользу именитого старика, ведь и Улье пытались затащить в клуб, и Хитцфельда. Но не удалось, конечно же, ведь всем нужен бюджет. Согласился один Луческу, но все едва не закончилось через четыре дня.

И протест фанатов «Динамо» можно понять. Это как взять Газзаева в «Спартак» или отправить Романцева в «Зенит» — теоретически ничто не мешает, но на практике ультрас устроили бы Миллеру и Федуну такое, что никаких полицейских не хватило бы. Киевляне уже обещают Луческу горячий прием, ведь пришел враг.

Мистер по классу не худший наставник для «Динамо» — и фанаты это понимают, но не для всех деньги важнее принципов. С другой стороны, важен мотив Луческу. Ему много лет, у него много денег (1.2 млн евро зарплаты в Киеве – копейки, в «Зените» платили 5, в «Шахтере» — 3.7), но пошел к врагам «Шахтера», ночевал в доме Суркиса.

Палкин раскрыл мотив такого хода – Мирча хочет отомстить «горнякам», что не приняли обратно. Ведь румын – хитрый. Уже тренировал врагов в Турции и Румынии, годами притворяется, что не говорит на русском языке. И раз не считает расставание с «Шахтером» справедливым, то снова включает амбиции.

Оффшорные компании и проверки УЕФА

Поскольку в ближайшие месяцы услышим от Луческу, что ему не хватает трансферного бюджета «Динамо» и состав не очень, то важна тема денег в «Динамо». Немецкие журналисты при помощи Football Leaks откопали документы УЕФА , чьи расследователи провели внутреннюю проверку.

Похоже, что на протяжении долгих годов – до 2016-го, деньги УЕФА , которые должны были поступать в ФФУ (Федерация Футбола Украины, что теперь стала Украинской ассоциацией футбола) на развитие украинского футбола, перенаправлялись на Виргинские острова в сомнительную контору.

Официальное объяснение слабое, якобы оффшор был нужен, чтобы конвертировать евро в гривны. Но когда немецкие журналисты опубликовали свое расследование, то допустили – УЕФА выдало 380 млн евро для всего украинского футбола, а упомянутая компания перечисляла средства на счета «Динамо».

Причем когда у чиновников УЕФА спросили, на каком основании отдавали левой фирме (которую лондонский суд связал со старшим Суркисом) сотни миллионов, то те хлопали ресницами. Также был официальный запрос в «Динамо» с 22 вопросами относительно отмывания денег УЕФА через оффшоры.

Внятного ответа по пунктам от владельцев клуба не получили. Более того, «Динамо» не подало в суд на немцев за клевету. Ответили в стиле переписки Луческу и Суркиса. От пафосных писем отдает душной журналистикой старой школы, поэтому не исключено, что часть Суркиса написали постфактум.

Надо же было сохранить лицо после позорной информации, что Луческу убежит из «Динамо» спустя 4 дня. Конечно, одесские парни не допустили, чтобы Мирча унизил их уходом. Не исключено, что подключили также старшего Суркиса. Григорий Михайлович умеет договариваться, в трио с младшим братом и Медведчуком он – самый умный.

Но последний вытащен из небытия как удобный политический оппонент с огромным антирейтингом, ему не до «Динамо». А Игорь Суркис вроде как руководит «Динамо», но (судя по результатам) не умеет этого делать. Хотя парадокс в том, что назначение Луческу может стать его самым полезным действием за годы. Но это в теории.

Мирча захватил инициативу, Суркис ее потерял

Если бы президент киевлян загодя снизошел к внятному объяснению, зачем Мирча в «Динамо», а не использовал бы дешевый ход – выставил на передовую под удар вратаря Бойко, что отдувался за всех, заявляя о поддержке нового тренера командой, то могло бы выгореть с куда меньшим уроном для репутации руководства.

Но с фанатами не поговорили до назначения. Издевательство над «Динамо» продолжается. И выхода нет. Ряд миллиардеров украинцы выгнали из страны – одни убежали на Запад, другие на Восток Европы, где прячутся от судебных систем разных стран. Например, Коломойский родной «Днепр» успешно бросил и «Карпаты» попутно уронил.

Этому миллиардеру светят большие неприятности после судов в США и Лондоне. Получается, выкупить «Динамо» у Суркиса некому. Теоретически на такой ход мог пойти Ярославский, но его не поймут в родном Харькове. Да и столько свободных денег у друга Абрамовича нет. Замкнутый круг.

Имеем клуб, который успешно теряет фанатов – то, что творили с «Динамо» годами, выдержали единицы. Команда постоянно проигрывает «Шахтеру» на дистанции. Тренер Сергей Ребров сомневается, что нужно возвращаться к работе в Киеве, если решения по-прежнему будет принимать Суркис.

Денег по понятным причинам нет – а когда есть, на футбол их не тратят. Мантра, что клубу нужен тренер с «динамовским сердцем» и «конспектами Лобановского», убила не одно поколение талантливых выпускников школы «Динамо». Остались только одаренные игроки, но методы их подготовки сомнительные.

Например, сборная Украины в прошлом году выиграла молодежный чемпионат мира. И победителей «мундиаля» в «Динамо» не могут раскрыть полноценно. При нынешнем бардаке у самых ярких воспитанников одна дорога – в другие лиги. Киевляне чудом попали в ЛЧ , могли проиграть «Заре» Скрипника.

Успешный шантаж Луческу, который заставил Суркиса его упрашивать – продолжение несмешного цирка. Не хватает только жесткого противостояния с ультрас. Главу МВД в Киеве ласково называют «чертом», а полиция не сможет за мирные акции пришить ультрас уголовные статьи, как делают со «спартаковцами».

Еще жарче станет, если воскреснет история с исчезновением 380 млн евро. Если Зеленскому – к слову, фанату «Динамо», вдруг захочется огорчить семью Суркисов через годик, то расследования легко возобновить. Если деньги УЕФА на постройку полей для украинских детей отдавали «Динамо» — на сторону Суркиса никто не встанет.

Как не встали сейчас. Ситуация ведь абсурдная. Это как назначить Газзаева в «Спартак». Киевскому «Динамо» имени Игоря Суркиса некуда падать ниже. Впереди квалификация Лиги чемпионов, а команда, униженная бледной работой рыбака Михайличенко, в руках у постаревшего Мирчи.

Луческу не обязательно долго выдержит в «Динамо» — боюсь представить, насколько изобретательными будут акции фанатов. Но тут вопрос не к Мирче – пришел мстить Ахметову за отставку, а к Суркису. Еще бы Дарио Срну назначил главным тренером киевского клуба, удивляясь протестам.

Мужчины, не понимающие смысл футбольной принципиальности, редко добиваются в нашем спорте успехов. Есть табу, а назначение легенды врага своим главным тренером – одно из них. Руководство «Динамо» повеселило футбольный мир, а Луческу помог – порывался в отставку спустя четыре дня.

Одна из самых бредовых историй футбольного года, если не десятилетия. Жаль клуб Лобановского, ни одна великая команда с историей такого унижения не заслуживает.