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Юран: «Хочу набрать Федуну и спросить, при чём здесь „Спартак“»

31 июля 2020, 23:19

Сергей Юран, сообщивший о своём увольнении с поста главного тренера «Химок», прокомментировал заявление генерального директора клуба Александра Зайцева о том, что специалист хотел повышения зарплаты.

Да это полная ерунда! Всё случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно. Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло. Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию...

Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области. Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком». При чём здесь «Спартак»? Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос…

Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал ещё с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришёл. Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там всё написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю: что это было? «Спартак» назначает тренеров «Химок»? Получается, что так.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 августа в 10:51
Спартак самостоятельно не может забраться выше в турнирной таблице. Федун и Ко уже столько причин нашли вокруг: судьи, ВАРы, кошмары...
Теперь в тупую Химки к рукам прибрали, железные + 6 очков.
А Юрану, который клуб в РПЛ вытащил-пинка под зад.
Рейдерство, не иначе. Нагло, хамовито, беспредельщики
Ruslan3132
Ruslan3132
01 августа в 10:46
БЕСПОНТОВЫЙ чемпионат с карманными командами ))) когда думаешь что РПЛ уже на дне, они умудряются пробить его ))
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 10:43
Мда.. Зенит оренбург сочи, спартак химки... Лига днище просто
cska1948
cska1948 ответ Узбагойся (раскрыть)
01 августа в 09:51
Футбол был спортом, когда на кону стояли кубки и медали. Теперь, в футболе, на кону стоят ДЕНЬГИ и не малые! А там, где начинаются деньги заканчивается не только дружба, но и всякая порядочность! Что мы сейчас и наблюдаем в Химках.
cska1948
cska1948
01 августа в 09:46
"...«Спартак» назначает тренеров «Химок»?..."
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Если Зенит может тренера из одного своего фарм клуба перевести в другой клуб (В.Федотов), то почему СпаМ не может назначить в свой фарм клуб тренера по своему усмотрению?
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 08:13
тут не набирать а набивать время пришло)))
Остапчук 67
Остапчук 67
01 августа в 06:07
Министр мог просто оговориться.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
01 августа в 04:35
Спартак уволил Юрана потому что тот не согласился им очки продать! Абсурд!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
01 августа в 04:34
Спартаковский беспредел продолжает набирать обороты! Позор!
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 02:39
Вот и проявляются встречи спартачей с представителями Химок в последнее время. Помимо финансовых вложении, был самый главный вопрос о сдачи игр. Юран очень своенравный человек, он не будет сдавать матчи!
Это всё низко!!!!!
ZjzoRe
ZjzoRe ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
01 августа в 01:14
в каждой лиге свой цирк)
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Узбагойся (раскрыть)
01 августа в 01:12
Футбол ради футбола всегда был только во дворе. Спорт высоких достижений это не романтика, это бабло и титулы. Точно также было и в СССР, где спорт был частью пропаганды с целью доказывать преимущества социального государства. Точно также было в 90-е, когда в футболе появились деньги и легионеры. И про добрососедские отношения между фанатами тоже трудно говорить: вспомним дерби старой фирмы, кельты и рейнджеры с 1888 года бьют друг друга лица и примешивают политику, религию и любую грязь, которую раскопают про оппонентов. К этому нужно относиться нормально.

А вот к той дичи, которая творится в РПЛ, когда нормальную конкуренцию заменяют кабинетными играми и клубами-сателлитами, уже можно относиться только отрицательно. И кстати, обсуждение всех этих сплетен и грязи как раз и является борьбой против этого.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
01 августа в 01:08
такой цирк возможен только в говеной рпл))
Prichal
Prichal
01 августа в 00:22
Спартак начинает сезон по беспределу, такой клуб нужно разгонять.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 00:17
А ты , Сережа, все же позвони Федуну, потом нам расскажешь.
minai
minai
31 июля в 23:59
Млин, всё это за гранью добра и зла.
Gahi
Gahi
31 июля в 23:59
Абдулла я мзду не беру, за державу обидно. Жизнь рядом с такими Серёжа ещё не только эти тебя удивит. Удачи тебе. оставайся таким же мужиком.
волгодон 2
волгодон 2
31 июля в 23:54
По мне Юран по себе баран словонеразделяющий.
makkie
makkie
31 июля в 23:52
Ну всё, Юран теперь пойдет плакаться на Матч ТВ и будет там почётным гостем.
LOpp
LOpp
31 июля в 23:51
Сезон ещё не начался, а Спартак уже начали душить
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
31 июля в 23:49
Федун испугался, что Химки нагнут спартачок, т.к. Юран отказался сдавать матчи.
RomzesRZN
RomzesRZN
31 июля в 23:45, ред.
Со скандала Газизов начинает. Нам фарм-клуб, поставляющий очки, не нужен - мы же не зенит.
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
31 июля в 23:44
Кто бабу кормит,тот ее и танцует.
Что непонятного?
Узбагойся
Узбагойся
31 июля в 23:43
К сожалению, сейчас футбол больше похож на чьи либо капиталовложения, которые непременно надо отбить, чем на спорт, за который Мы с Вами болели всей душой. Спорт был, когда главными целями были победы, командный дух, болелы. И не важной какой они были команды. Адекватные болелы разных клубов общались между собой без ругани и обливании грязью, дома или на выезде в каком-то захудалом баре за кружкой пива. Сейчас, в большей степени, мы даже не смотрим футбол, а следим за сплетнями и обсуждаем подковёрные игры. Этого стало больше, чем спорта. Грустно.
Я крайне сочувствую Юрану, как человеку спорта, который как и я, искренне не понимает такого положения вещей и что на самом деле происходит, а просто хочет заработать на хлеб не распилами бюджетов и трансферов, а своей честной работой.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
31 июля в 23:36
Ну ты то может и против, а вот некоторые в спартаковском руководстве очень даже за.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ волгодон 2 (раскрыть)
31 июля в 23:35
Посмотрим, год если что потерпим, не привыкать)
волгодон 2
волгодон 2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
31 июля в 23:33
от Газизова веет народным духом
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
31 июля в 23:33
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    31 июля в 23:31
    На месте руководства РФС я бы замутил проверку, если не поможет, то европейским футбольным чинушам стоит обратить внимание на эту ситуёвину. Спартак в пердив, химки расформировать.
    нечитайло
    нечитайло
    31 июля в 23:30
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