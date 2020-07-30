Семак не покинет «Зенит», тренер уладил конфликт с Медведевым

Сергей Семак не покинет пост главного тренера «Зенита».
Как сообщается, 44-летний специалист уладил все разногласия с генеральным директором клуба Александром Медведевым.
Семак был недоволен, что питерская команда не продлила контракт с нападающим Александром Кокориным. Однако руководство убедило тренера в правильности такого решения.
Отмечается, что Семак и Медведев пожали руки в знак примирения.
Богданыч же из каждого утюга умолял вернуть Кокорина в Зенит. А ему мало того, что отказали - так еще и с лёгкой руки не помешали перейти игроку в Спартак (пока неофициально).
Тут вопрос, кто кому перчатки бросает: Газизов Зениту или в Зените друг другу?)
Богданыч же из каждого утюга умолял вернуть Кокорина в Зенит. А ему мало того, что отказали - так еще и с лёгкой руки не помешали перейти игроку в Спартак (пока неофициально).
Тут вопрос, кто кому перчатки бросает: Газизов Зениту или в Зените друг другу?)
Это масквабад выдал желаемое за действительное.
Это масквабад выдал желаемое за действительное.