Семак не покинет «Зенит», тренер уладил конфликт с Медведевым

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вчера, 23:06

не покинет пост главного тренера «Зенита».

Как сообщается, 44-летний специалист уладил все разногласия с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Семак был недоволен, что питерская команда не продлила контракт с нападающим . Однако руководство убедило тренера в правильности такого решения.

Отмечается, что Семак и Медведев пожали руки в знак примирения.