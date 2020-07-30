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Семак не покинет «Зенит», тренер уладил конфликт с Медведевым

вчера, 23:06

Сергей Семак не покинет пост главного тренера «Зенита».

Как сообщается, 44-летний специалист уладил все разногласия с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Семак был недоволен, что питерская команда не продлила контракт с нападающим Александром Кокориным. Однако руководство убедило тренера в правильности такого решения.

Отмечается, что Семак и Медведев пожали руки в знак примирения.

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Все комментарии
swift stream
swift stream
сегодня в 00:13
У спартака такие конфликты каждую минуту, там грызут друг друга поедом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:08
Да Семак просто Дзюбу на переговоры отправил . Медведеву понравилось !! )))))))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 23:55
Семак как игрок,лично у меня,всегда вызывал уважение.А вот Семак как тренер,опять же лично к меня,вызывает лишь рвотный рефлекс.И я кстати тоже уверен,что в Зените он ничего не решает,просто пешка.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:53
Вот и я себе такое проговариваю каждый день, выходя из кабинета босса
minai
minai
вчера в 23:52, ред.
Несчастный Семак. Позволяет за деньги с собой такое вытворять.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:50
Да нет, поартачился малость и притих. Дали видно понять , что не стоит "шуметь". Да и сам он понимает , что такую команду тренировать раз в жизни удача выпадает. Тут и скамейка длинная , и игроки лучшие, и зарплата нехилая, плюс бонусы за трофеи. Разве добровольно уйдешь из "рая"???
Gahi
Gahi
вчера в 23:45
Такое ощущение что целый день смотрят в замочную скважину, как только учуят запах газа, так новость разнесли. Кто кому пожал, а кто кого отжал.
minai
minai
вчера в 23:45, ред.
Ну как же так, Сергей Богданович. Всё таки наступил на горло своей песне, включил заднюю, как говорят в народе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:42
Надо же, сколько копий сломано из-за Кокоши! А ведь и нужно то было подписать зимой новый контракт и уже потом отправлять в Сочи. Человек спокойно бы себя чувствовал и не затаил обиды. А сейчас на бесплатное пол-Москвы слетелось. Но главное ,Богданычу не удалось убедить верхушку, что Кокоша нужен команде. Или действительно был приказ сверху...
post-navigator
post-navigator ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:41
Моникеном будет тэдезка - когда злой "коккоин" зайдет к нему с ноги :)
beefs
beefs
вчера в 23:39
Как эти левые новости надоели...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:39
Всё равно Богданычу надо покинуть зенит.
Footbolista
Footbolista ответ 12й игрок (раскрыть)
вчера в 23:37
"Отмечается, что Семак и Медведев пожали руки в знак примирения"...
ошалевший
ошалевший
вчера в 23:36
кто то ожидал другого? каблук верен себе
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:34
Семаку пожали руку...сейчас это так называется...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:32
Походу Семак вообще ничего не решает, он даже уйти не может, его держат как маникена и ставят перед фактом.
blitz
blitz
вчера в 23:26
Уладил конфликт? Это не надолго. После группового этапа ЛЧ выгонят за профнепригодность.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:26
Сранный какой то прыщ выдавили СМИ...
drug01
drug01
вчера в 23:25
Ждём результат!!!
makkie
makkie
вчера в 23:20
Уладил или обиду затаил?
Богданыч же из каждого утюга умолял вернуть Кокорина в Зенит. А ему мало того, что отказали - так еще и с лёгкой руки не помешали перейти игроку в Спартак (пока неофициально).

Тут вопрос, кто кому перчатки бросает: Газизов Зениту или в Зените друг другу?)
Заполярный
Заполярный
вчера в 23:17
Семак просто язык побрил и все уладил.
12й игрок
12й игрок
вчера в 23:15
А его и не было(конфликта)
Это масквабад выдал желаемое за действительное.
Conzor
Conzor
вчера в 23:15
Пусть Кокорин спартак разлагает.
Abverin
Abverin
вчера в 23:08
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 23:07
    Убедили Сергея Семака
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 23:07
    Это и так было понятно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:07
    Пообещали прибавку???
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