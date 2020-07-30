Семак опроверг слухи о конфликте с Рибалтой, опубликовав совместное фото

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с Хавьером Рибалтой.
Наставник питерского клуба на своей странице в инстаграме опубликовал совместное фото со спортивным директором команды.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с Хавьером Рибалтой.
Наставник питерского клуба на своей странице в инстаграме опубликовал совместное фото со спортивным директором команды.
Только это никому не интересно. Инфополе взорвано Спартаком!)
Только это никому не интересно. Инфополе взорвано Спартаком!)
Да и Рибалта тут не при делах. Раз уж они вдвоём с Медведевым не смогли продавить возвращение Коко в Зенит - решение принималось за кремлёвской стеной.
Да и Рибалта тут не при делах. Раз уж они вдвоём с Медведевым не смогли продавить возвращение Коко в Зенит - решение принималось за кремлёвской стеной.
Теперь оправдывайся не оправдывайся кто же поверит.
Теперь оправдывайся не оправдывайся кто же поверит.