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Семак опроверг слухи о конфликте с Рибалтой, опубликовав совместное фото

вчера, 21:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с Хавьером Рибалтой.

Наставник питерского клуба на своей странице в инстаграме опубликовал совместное фото со спортивным директором команды.

Семак опроверг слухи о конфликте с Рибалтой, опубликовав совместное фото

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Все комментарии
12й игрок
12й игрок
вчера в 23:17
Так это и так было ясно, что никакого конфликта нет.
Данила Кравцов
Данила Кравцов
вчера в 23:11
семак скоро весить как балерина будет....ему зенит платит столько что на еду даже не хватает что ли ?....и дайте ему еще премию за чемпионство пусть в парикмахерскую сходит , а то без содрогания невозможно смотреть на то что у него на голове.....так даже столетние деды волосы не запускают....
Legend 6
Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:49
В Зените нетрадиционно не соблюдается социальная дистанция.
blitz
blitz
вчера в 22:16
На фотке не хватает Медведева с Миллером.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 22:15
Этой фотке сколько год? ахахха
DEIVID
DEIVID
вчера в 22:02
Да видно, что заставили под дулом пистолета. Неестественные улыбки, что у одного, что у другого.
minai
minai
вчера в 22:00, ред.
Да кто такой этот Рибалта? Он что, имеет доступ к газовому вентилю? А вот Медведев - имеет. Вот он и решает все вопросы в Зените.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 21:56
Богданычу и только Богданычу!!!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:51
пРибалтал сфотаться)
Footbolista
Footbolista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:45
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:43
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      вчера в 21:41
      И вот кому теперь верить???
      Footbolista
      Footbolista ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 21:37
      Стоя на лыжах в гамаке...
      Сп62
      Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 21:36
      А лучше с Миллером.
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 21:35
      Старая фотка...нет социальной дистанции...
      makkie
      makkie
      вчера в 21:34
      Сами вбросили, сами опровергли.
      Только это никому не интересно. Инфополе взорвано Спартаком!)
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 21:33
      Ждем фото с Медведевым ?!?
      Grey33
      Grey33 ответ beefs (раскрыть)
      вчера в 21:31, ред.
      Ясно, что Богданыч недоволен когда игрок, который как он говорит, ему нужен оказывается в Тарасовке. Но Коко мелковатая птичка, что бы из за него ломать самый успешный Зенит в последние 10 лет.

      Да и Рибалта тут не при делах. Раз уж они вдвоём с Медведевым не смогли продавить возвращение Коко в Зенит - решение принималось за кремлёвской стеной.
      beefs
      beefs
      вчера в 21:28
      Дыма без огня не бывает...
      Abverin
      Abverin
      вчера в 21:26
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 21:25
        Дыма без огня не бывает.
        Теперь оправдывайся не оправдывайся кто же поверит.
        drug01
        drug01
        вчера в 21:23
        Это хорошо удачи!
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        вчера в 21:22
        Ну вот и посыпались опровержения. Не удастся раскачать Зенит.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 21:17
        Сергею Богдановичу уже намекнули сверху что золотую пыль из дворца не надо выносить
        Давайте думать
        Давайте думать
        вчера в 21:15
        Стоп, стоп, стоп. Но конфликт с Медведевым не опроверг)))
        Footbolista
        Footbolista
        вчера в 21:14
        Пошел откат)...
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 21:12
        Время покажет был ли он!
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