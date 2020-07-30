ГлавнаяНовости

Дзюба прокомментировал скандальное видео с Азмуном

сегодня, 10:30

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал скандальное видео из раздевалки команды с ним и форвардом Сердаром Азмуном.

Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!» Но в тот момент это было смешно и забавно. Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всё. В этом весь прикол.

Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную.

Все новости
Словно Газзаев в «Спартаке». Тренер на четыре дня, проблемы — надолго
Вчера, 17:39Станислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии12
Фанаты киевского «Динамо» оскорбили Луческу
28 июля Комментарии18
Официально«Динамо» Киев показало переписку Суркиса и Луческу
28 июля Комментарии13
СлухиАртур отказывается выступать за «Барселону» в Лиге чемпионов
28 июля Комментарии51
«Барселона» подверглась репутационным кибератакам
24 июля Комментарии13
Статус легенды за год в основе и переход в «Боруссию». В Бирмингеме сходят с ума
24 июляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 14:34
Дзюба и Азмун : Мы на велосиПедики вдвоем
dalex83
dalex83
сегодня в 14:32
Азмун: Один раз не Парнас....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:49
"Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное."
----------------------
Происходит разное, но не такое. Это про то, ГДЕ СОБИРАЕТСЯ МНОГО МУЖИКОВ!!!
А вот где собираются дзюбушки и азмунушки, вот может и происходят такие вещи. А самое ужасное это то, что это у них в порядке вещей. И им нравится это!!!
🤮🤮🤮💩💩💩
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:46
Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось».
---------------

О, даже Азмунке понравилось. Цвету формы соответствуют псевдопарни.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 13:12
"Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное."

Со знанием дела говорит бревно.
Лиапор
Лиапор
сегодня в 12:56
Дзюба сам признался, что шутки у него 56ьные, а сам он 56.В зонах тоже чисто мужские коллективы, но там, если кто позволит себе такую шутку, последствия будут жёсткие. Нижнего (в данном случае Азмун) опустят сразу, и придётся ему до конца срока жить петухом и жрать просверленной ложкой. А верхнего (Дзюба), это как правИло решит. И его частенько постигает участь нижнего...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:41
Тема, слово "соболезную" от фамилии "Соболев"?
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
сегодня в 11:53
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 11:37
    не оправдывайся Артем, все равно 56ам это не понять, когда ты из-за сумасшедшей радости и переизбытка чувств можешь сделать мимолетно что угодно! Поржали и пошли дальше....
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    откуда тебе знать про юмор футболистов, если ты не был футболистом?
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 11:36
      Вася Васин 6
      Вася Васин 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 11:34
        Вася Васин 6
        Вася Васин 6 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
        сегодня в 11:32
        Да никому эта тема не интересна. Просто все теперь в курсе.
        Вася Васин 6
        Вася Васин 6
        сегодня в 11:31
        Большая проблема с чувством юмора - у тебя, полено.
        И что это за большие компании мужиков, где такое в порядке вещей?!
        blitz
        blitz
        сегодня в 11:30
        Долго еще будет оправдываться голубок.
        112910415
        112910415
        сегодня в 11:27
        надо ведь как-то развлекаться и 56ам, не обижайте их
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 11:23
        в каждой шутке есть доля истины)))) ну ладно бы с судьёй но с товарищем по команде............))))))))))))))))))))))))))))
        trimetil
        trimetil
        сегодня в 11:13
          Весёлый могильщик
          Весёлый могильщик
          сегодня в 11:04
          Объезженная тема, интересная спартачам и паре тройке коней. )))))
          Давайте думать
          Давайте думать ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          сегодня в 11:02
          У кого башню, у кого резьбу ыыыы
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 10:58
          Башню снесло у ребятишек от радости и всё...
          Legend 6
          Legend 6
          сегодня в 10:51
          Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось»

          Эх Дзюба, не понял намека.
          Footbolista
          Footbolista
          сегодня в 10:51
          Просто надо думать сначала...потом шутить...
          shlomo
          shlomo
          сегодня в 10:50
          Все правильно сказал, Артем...во первых нечего было пускать журналюг в раздевалку (умеют они из пальца высосать жирненький скандальчик)...ну а если люди шутят и это без обиды, то почему бы и нет...если уж в Иране все нормально восприняли (хотя наверное переводили статьи), то только в России все можно перевернуть с ног на голову...почему "подобные шутки" знаменитостей так не пиарят?...потому что бояться, а тут....(жаль у Дзюбы стула не было в тот момент...:)))
          Давайте думать
          Давайте думать
          сегодня в 10:48
          Да что вы понимаете в футбольном юморе, мазуты береговые )))
          Дзюбазмунством заниматься на публике не этично!!!
          Obdulio Varela
          Obdulio Varela
          сегодня в 10:47
          Были бы в раздевалке при этом сраме Рой Кин или Эрик Кантона, так бы тебе объяснили про мужские шутки и чувство юмора, что неделю лёжа бы качало
          Mekrash
          Mekrash ответ oFANATo (раскрыть)
          сегодня в 10:44
            Mekrash
            Mekrash
            сегодня в 10:44
              DEIVID
              DEIVID
              сегодня в 10:42
              Азмун: Мне понравилось. Надо бы повторить.
              DEIVID
              DEIVID
              сегодня в 10:41
              Откуда тебе знать про армейский юмор если ты не служил?
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100