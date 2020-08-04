«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Кайрата»

«Рубин» близок к трансферу полузащитника «Кайрата» Еркебулана Тунгышбаева.
По данным источника, сделка может быть официально оформлена на этой неделе. Действующий контракт 25-летнего хавбека с «Кайратом» рассчитан до конца 2021 года. Отметим, что Тунгышбаев играл против «Рубина» на зимних сборах в Турции.
Источник также утверждает, что «Рубин» рассматривал других игроков, привлекавшихся в сборную Казахстана. В их число входят Бауыржан Исламхан («Аль-Айн») и Роман Муртазаев («Тобол»).
Ранее состав казанского клуба пополнил экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов.