«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Кайрата»

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сегодня, 02:54

«Рубин» близок к трансферу полузащитника «Кайрата» .

По данным источника, сделка может быть официально оформлена на этой неделе. Действующий контракт 25-летнего хавбека с «Кайратом» рассчитан до конца 2021 года. Отметим, что Тунгышбаев играл против «Рубина» на зимних сборах в Турции.

Источник также утверждает, что «Рубин» рассматривал других игроков, привлекавшихся в сборную Казахстана. В их число входят («Аль-Айн») и («Тобол»).

Ранее состав казанского клуба пополнил экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов.