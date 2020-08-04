Клуб из Бундеслиги предложил «Спартаку» 5 млн евро за Урунова

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сегодня, 01:25

Полузащитник «Уфы» , который в ближайшее время станет игроком «Спартака», может продолжить карьеру в Германии.

Как утверждает источник, клуб из Бундеслиги предложил «красно-белым» 5 млн евро за 19-летнего футболиста.

Отмечается, что возможен вариант, при котором Урунов отправится в Германию сразу после перехода в «Спартак», права на хавбека принадлежат генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову, ранее занимавшему аналогичную должность в «Уфе».

В таком случае 20% от суммы перепродажи (€ 1 млн) достанутся уфимскому клубу. Ещё 1 млн уйдёт на комиссионные расходы, а «Спартак» получит за трансфер около 3 млн.

Источник также сообщает, что Газизов не желает продавать Урунова прямо сейчас, так как уверен, что его рыночная стоимость со временем превысит 5 млн.