Агент: «Завтра Гаич подпишет контракт с ЦСКА»

Форвард «Сан-Лоренсо» близок к переходу в ЦСКА . Об этом заявил агент игрока Фабиан Бустос.

В понедельник, 3 августа, Адольфо прошёл медицинское обследование. Я говорил, что сегодня может быть объявлено о переходе Гаича в ЦСКА , но немного ошибся.