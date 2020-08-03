Агент: «Завтра Гаич подпишет контракт с ЦСКА»

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич близок к переходу в ЦСКА. Об этом заявил агент игрока Фабиан Бустос.
В понедельник, 3 августа, Адольфо прошёл медицинское обследование. Я говорил, что сегодня может быть объявлено о переходе Гаича в ЦСКА, но немного ошибся.
Думаю, Гаич подпишет контракт с ЦСКА во вторник, 4 августа. Когда клуб решит сделать объявление — я пока не знаю.
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Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Ну наконец-то!!! Адольфо конь!
Ну наконец-то!!! Адольфо конь!
Сочи навряд ли стал бы платить более 3-х млн евро одному игроку за сезон....
На счёт Локо и других клубов имеющих отношение к госструктурам господин Лебедев вроде всё объяснил на соседней ветке....
Сочи навряд ли стал бы платить более 3-х млн евро одному игроку за сезон....
На счёт Локо и других клубов имеющих отношение к госструктурам господин Лебедев вроде всё объяснил на соседней ветке....
В Лиге много клубов способных оставить Александру прежнюю зарплату и за которые он может выступать ???
В Лиге много клубов способных оставить Александру прежнюю зарплату и за которые он может выступать ???
Главное - это итог!!!
Главное - это итог!!!
Уж не знаю как кому...а мне будет не хватать ежедневных обозрений Фабиана Бустоса...книги на 2-3 он материала выдал за последний месяц....
Уж не знаю как кому...а мне будет не хватать ежедневных обозрений Фабиана Бустоса...книги на 2-3 он материала выдал за последний месяц....