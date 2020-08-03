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Агент: «Завтра Гаич подпишет контракт с ЦСКА»

вчера, 22:07

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич близок к переходу в ЦСКА. Об этом заявил агент игрока Фабиан Бустос.

В понедельник, 3 августа, Адольфо прошёл медицинское обследование. Я говорил, что сегодня может быть объявлено о переходе Гаича в ЦСКА, но немного ошибся.

Думаю, Гаич подпишет контракт с ЦСКА во вторник, 4 августа. Когда клуб решит сделать объявление — я пока не знаю.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Карина Кари (раскрыть)
сегодня в 01:50
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Карина Кари (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    А кокошу?)
    Карина Кари
    Карина Кари
    сегодня в 01:47
    Это ж сколько московских бабушек без пенсии остались что б кони подписали Адольфа😏
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 01:22


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    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 01:01
    Послезавтра, завтра, сегодня. Звук барабанов, звук шагов, шелест бумаги, скрип кисти и пальцев...чпок..бум..трах-тибидох..
    Ну наконец-то!!! Адольфо конь!
    vinyardrip
    vinyardrip ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Аргентина?? Ну че, для тебя это одно и тоже))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    В итоге Гаич окажется у вас))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:11
    Надеюсь увидим игрока до нового года
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 00:10
    Удачи парню в ЦСКА!
    minai
    minai
    сегодня в 00:09
    Завтра Гаич может свалить назад, а Аргентину.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 00:05
    Он пешком что ли из Бразилии идёт?))
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    В жизни так всегда и бывает...дорог много, а идешь по одной...по разным причинам...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:54
    Кокорин любит деньги, а тут еще адвокаты доят по крупному. Да и понимает, что играть осталось не так уж много времени. Его и здесь неплохо накормят.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Ну заграницу навряд ли Кокорин сам рассматривал....
    Сочи навряд ли стал бы платить более 3-х млн евро одному игроку за сезон....
    На счёт Локо и других клубов имеющих отношение к госструктурам господин Лебедев вроде всё объяснил на соседней ветке....
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:30
    У Кокорина то был...у Зенита не было...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:30
    Конечно был : Сочи , Локо, Спартак , заграница , Динамо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 23:27, ред.
    У Кокорина был выбор ??
    В Лиге много клубов способных оставить Александру прежнюю зарплату и за которые он может выступать ???
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Поясни???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    На счёт выбора...я думаю ты слегка ошибаешься...))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Кокорин дольше от вас уходил , еще зимой засобирался, так же долго выбирал , хотя был рядом. А Гаич на другой стороне света, да и зараза, будь она неладна , задержала.
    Главное - это итог!!!
    SHMEL
    SHMEL ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Ну не нужно так категорично, это же не агент пишет статейки, а журналюги.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:04
    А его в заявку-то успеют внести? Или можно внести в заявку без действующего контракта?
    navigators
    navigators ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Не стоит сожаления. Поговаривают, что у Фабиана обширные творческие планы:)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:38
    Жаль...проходит целая эпоха...подготовки Гаича к контракту с ЦСКА....
    Уж не знаю как кому...а мне будет не хватать ежедневных обозрений Фабиана Бустоса...книги на 2-3 он материала выдал за последний месяц....
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 22:28
    Медосмотр прошел.....ждём официального объявления от клуба.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 22:24
    вот подпишет тогда и говори))))) пингвин)))))
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 22:22
    А куда им торопиться.
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 22:20
    Торопиться не надо...
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 22:19
    Пора бы уже
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 22:17
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