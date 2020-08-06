Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы «железнодорожников» в сезоне-2020/21.

В предстоящем сезоне Николичу будет ещё сложнее. Особенно на фоне того, что сам тренер уже начал делать высказывания, противоречащие декларациям генерального директора Василия Кикнадзе. Тот говорил, что они меняли тренера ради атакующего футбола и развития молодых игроков. Николич уже заявляет, что не разделяет молодых и возрастных, а также ориентируется на тот футбол, который приносит результат, и он необязательно должен быть атакующим.

И на фоне того, как усиливаются конкуренты, сомневаюсь, что «Локомотив» удержится по итогам сезона в первой тройке. А в Лиге чемпионов ему бы ещё постараться повторить те результаты, что были при Сёмине. Пусть и при нём получалось не бог весть что — по три очка в каждом из розыгрышей. Но не уверен, что сейчас не будет меньше.