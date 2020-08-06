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Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»

сегодня, 05:31

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы «железнодорожников» в сезоне-2020/21.

В предстоящем сезоне Николичу будет ещё сложнее. Особенно на фоне того, что сам тренер уже начал делать высказывания, противоречащие декларациям генерального директора Василия Кикнадзе. Тот говорил, что они меняли тренера ради атакующего футбола и развития молодых игроков. Николич уже заявляет, что не разделяет молодых и возрастных, а также ориентируется на тот футбол, который приносит результат, и он необязательно должен быть атакующим.

И на фоне того, как усиливаются конкуренты, сомневаюсь, что «Локомотив» удержится по итогам сезона в первой тройке. А в Лиге чемпионов ему бы ещё постараться повторить те результаты, что были при Сёмине. Пусть и при нём получалось не бог весть что — по три очка в каждом из розыгрышей. Но не уверен, что сейчас не будет меньше.

«Локомотив» в ближайшее время должен подписать 31-летнего защитника «Перуджи» Слободана Райковича. По слухам, наставник «Локо» Марко Николич убедил руководство подписать игрока на заседании трансферного комитета клуба.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 08:57, ред.
Им бы в тройке удержаться, а не подкалывать другие клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Локо совершил ошибку, уволив Семина.
Он много сделал для команды, знал каждый винтик в устройстве механизма, сам оттачивал и настраивал его работу. А его "ушли" из команды.
Николич удержал Локо в ЛЧ, но это не его заслуга. Просто быки провалили конец сезона, и вирус внес коррективы в их календарь.
А Локо без хорошего усиления не только не удержится в тройке, но и провалит ЛЧ.
Так что прав Наумов на все 100%...
LOpp
LOpp
сегодня в 08:33
Какой добрый экс-президент
Petergoff
Petergoff
сегодня в 08:22
А кому быть в тройке? Спартаку что ли???
Faustello
Faustello
сегодня в 07:58
С чего бы это? Локо по качеству состава второй после Зенита. Сейчас только ленивые не включают хрустальные шары для гадания и предсказаний. Предсказатели хреновы...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:22
Сомнения, смутные, терзают конечно, но как всегда хочется надеяться и верить. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48, ред.
Время покажет...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 06:44
А ты не сомневайся Вася!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:33
Сложно. Но можно.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:32
Прогнозы можно строить, но посмотрим по игре...
beefs
beefs
сегодня в 06:27
Локомотив - второй, а когда у них юбилей клуба?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:22
возможно и так)) но на самом деле может и не провалить первую половину а там будет видно))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:17
Не очень солидно.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 06:17
Наверное, так и будет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:16
Посмотрим.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:13
Время покажет, у Локо по прежнему состав нехуже чем у конкурентов.
Zola
Zola
сегодня в 05:59
Сезон покажет.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
зато удержится в пятёрке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:43
Сложно поспорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Согласен с этим мнением
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