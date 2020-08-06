Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!

1596662424

сегодня, 00:20

Четырьмя матчами вернулась Лига Европы на футбольное пространство Старого Света. Причем сразу в замиксованном варианте. «Соккер.ру» — о вышедших в следующий раунд.

Пандемия коронавируса не выбирала, когда ударить по Европе, поэтому все были застигнуты врасплох. И плей-офф Лиги Европы был остановлен на еще не завершенном шаге. Поэтому получилось так, что возобновляется этот турнир с 1/8 финала, но проходит эта стадия для разных пар по-разному. Например, есть пары «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья». Их матчи как раз первыми отменили из-за пандемии перед повальной приостановкой всего европейского футбола. Они даже не успели сыграть свои стартовые встречи на стадии 1/8 финала. Поэтому УЕФА решил, что эти ребята первыми и приедут в Германию – именно там было решено, как мы знаем, в короткие сроки доиграть турнир. Они должны завершить все в один матч. А как быть тем, кто уже первые встречи 1/8 провел? Им полагаются ответные игры. Но проводить их на нейтральном поле было бы нечестно по отношению к тем, кто был в гостях в первой игре (хотя все равно главный фактор – не поле, а зрители, которых нет ни на нейтральном поле, ни на домашнем сейчас). Тем не менее те, кому полагается принимать дома ответные матчи, их там и принимали. И зарекомендовали себя прекрасно. По порядку.

«Копенгаген» (Дания) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 3:0 (1:0). Дания, Копенгаген

Голы: Винд, 4. Винд, 53 (пен). Фальк, 62.

Первую встречу еще в марте выиграла со счетом 1:0 турецкая команда, которая вроде как имела все шансы и закрепить свой успех, поскольку стала чемпионом своей страны, а чемпионат завершился в конце июля. Но нет. «Копенгаген» подготовился к ответной встрече гораздо лучше и уже на четвертой минуте восстановил равновесие по сумме. А в начале второго забил еще пару мячей, убедительно выиграв со счетом 3:0 и пройдя в четвертьфинал. При этом статистика не так однозначна. Мячом больше владели турки (57% времени), ударов они больше нанесли – 14 против 12, правда, в створ попали только один раз, а датчане – шесть. Получается, именно реализация и помогла «Копенгагену» пройти дальше.

«Шахтер» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия) – 3:0 (0:0). Украина, Киев

Голы: Джуниор, 89. Соломон, 90+1. Джуниор, 90+3.

С совершенно таким же разгромным счетом завершилась и игра в Киеве, где «Шахтер» принимал «Вольфсбург». Вот только сценарий оказался совершенно иным. Украинская команда имела преимущество, поскольку выиграла в первом матче со счетом 2:1 на выезде, сделав хорошую заявку на успех. Много времени прошло, но чемпион Украины планку свою не опустил, одолев седьмую команду Германии крупно. Причем и по статистическим показателям тоже. «Шахтер» нанес 18 ударов против девяти (у «Шахтера» столько же только в створ), владел мячом 55 процентов времени. Даже по удалению схлопотали соперники на исходе 70-й минуты. При этом очень долго держался равный счет, пока «Вольфсбург» не пошел на риск и не раскрылся – за это его наказали тремя голами буквально за четыре минуты перед финальным свистком. «Шахтер» идет дальше, сыграв так, словно пандемия и не прерывала футбол.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0). Англия, Манчестер

Голы: Лингард, 57. Марсьяль, 88 – Визингер, 55.

Уже и одна четвертьфинальная пара сформировалась. «Манчестер Юнайтед» перед поездкой в Германию на финальную часть турнира, которая была ему гарантирована после победы в Австрии со счетом 5:0, должен был размяться напоследок на «Олд Траффорд». Получилось без особой мотивации, поэтому долго держалась нулевая ничья, несмотря на не самый проходной состав. Более того, четвертая команда чемпионата Австрии забила первой, правда, быстро пропустила в ответ. А на последних минутах МЮ вырвал победу, показав, что негоже его статус безоговорочного фаворита оскорблять. Но в целом игра получилась не самой яркой. На двоих команды пробили по воротам 20 раз (по три в створ), а мячом очень много распоряжались хозяева, что предсказуемо. Теперь в четвертьфинале МЮ сыграет с «Копенгагеном». И кажется, что это прямая путевка в полуфинал. Но кто его знает – матчи-то теперь будут проводиться в один раунд.

«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания) – 2:0 (1:0). Германия, Гельзенкирхен

Голы: Лукаку, 33. Эриксен, 83.

А вот и первые прибывшие для завершения Лиги Европы по новому формату – в одном месте. «Интер» и «Хетафе» выясняли отношения в одну игру, прорепетировав тот накал, который будет царить в оставшихся матчах двух еврокубков. Получилось достаточно напряженно, но фаворит победил за счет лучшей реализации возможностей. Потому что «Интер» пробил по чужим воротам всего десять раз против 17 у «Хетафе», однако испанцы лишь дважды угодили в цель, тогда как миланцы – пять раз. Да и уровень мастерства игроков «Интера» позволял им более грамотно распоряжаться мячом и моментами. Кто-то мог ожидать от «нерадзурри» неприятных сюрпризов, но восьмая команда Испании не стала помехой для вице-чемпиона Италии.

Как видим, первый день, проведенный такой разношерстной компанией, не принес значимых сюрпризов. Дальше прошли те, на кого все и ставили. Дальше продвинулись и главные фавориты турнира – «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Нельзя списывать со счетов и «Шахтер», который в еврокубках регулярно показывает зубы.