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Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»

сегодня, 01:19

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слухи о том, что Зарема Селихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, принимает важные решения в «Спартаке».

Знаете, это всё-таки семейная тема. Зачем спрашивать других? Спросите у Леонида Арнольдовича. В «Спартаке» этой темы нет. Как могут другие говорить о его супруге? Только Федун должен говорить.

За всё, что происходит в клубе, я отвечаю лично. И буду отвечать дальше.

Газизов также ответил на критику в свой адрес, связанную с недавними перестановками в руководстве и тренерском штабе «Химок».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:38
вот тут то ты не прав)))у жены надо спрашивать)))))))))))))))))))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 07:13
    kastites
    kastites
    сегодня в 06:21
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      сегодня в 04:47
      Там еще и брат есть.
      Армейская душа
      Армейская душа
      сегодня в 01:56
      Каблук перевёл стрелки на каблука
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 01:24
      Тот еще трепач этот Газизов.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      сегодня в 01:21
      Жёны в ход пошли
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