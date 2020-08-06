Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»

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сегодня, 01:19

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слухи о том, что Зарема Селихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, принимает важные решения в «Спартаке».

Знаете, это всё-таки семейная тема. Зачем спрашивать других? Спросите у Леонида Арнольдовича. В «Спартаке» этой темы нет. Как могут другие говорить о его супруге? Только Федун должен говорить. За всё, что происходит в клубе, я отвечаю лично. И буду отвечать дальше.

Газизов также ответил на критику в свой адрес, связанную с недавними перестановками в руководстве и тренерском штабе «Химок».