Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы «красно-белых» перед началом нового сезона.
Замах у «красно-белых» сейчас хороший — трансферы громкие и с заявкой на то, чтобы бросить вызов лидерам. Но это всё хорошо на бумаге, а как получится на деле, сказать трудно. Уже много лет в каждый сезон «Спартак» входит с радужными ожиданиями, масштабными приобретениями и чемпионскими амбициями. А успеха достигли всего один раз, когда взяли золото при Массимо Каррере. Причём в ситуации, когда мало кто этого ожидал. «Спартак», как обычно, очень непредсказуем.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что задача клуба на сезон — завоевание титула.
"Трансфермаркт" 05.08.2020
Кокорин - (бесплатно)
Урунов (Уфа 1,5 млн)
Маслов (из Спартака-2 бесплатно)
Педро Роша (из аренды)
На данный момент усилились на 1,5 млн..."громче" не придумаешь.....
"Трансфермаркт" 05.08.2020
Кокорин - (бесплатно)
Урунов (Уфа 1,5 млн)
Маслов (из Спартака-2 бесплатно)
Педро Роша (из аренды)
На данный момент усилились на 1,5 млн..."громче" не придумаешь.....
А.Мостовой, ветеран свиных.
Жиго автор этих ожиданий.
А.Мостовой, ветеран свиных.
Жиго автор этих ожиданий.
Тьфу, Срамота!!!
Тьфу, Срамота!!!