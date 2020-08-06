Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы «красно-белых» перед началом нового сезона.

Замах у «красно-белых» сейчас хороший — трансферы громкие и с заявкой на то, чтобы бросить вызов лидерам. Но это всё хорошо на бумаге, а как получится на деле, сказать трудно. Уже много лет в каждый сезон «Спартак» входит с радужными ожиданиями, масштабными приобретениями и чемпионскими амбициями. А успеха достигли всего один раз, когда взяли золото при Массимо Каррере. Причём в ситуации, когда мало кто этого ожидал. «Спартак», как обычно, очень непредсказуем.