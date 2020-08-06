ГлавнаяНовости

Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»

сегодня, 03:38

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы «красно-белых» перед началом нового сезона.

Замах у «красно-белых» сейчас хороший — трансферы громкие и с заявкой на то, чтобы бросить вызов лидерам. Но это всё хорошо на бумаге, а как получится на деле, сказать трудно. Уже много лет в каждый сезон «Спартак» входит с радужными ожиданиями, масштабными приобретениями и чемпионскими амбициями. А успеха достигли всего один раз, когда взяли золото при Массимо Каррере. Причём в ситуации, когда мало кто этого ожидал. «Спартак», как обычно, очень непредсказуем.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что задача клуба на сезон — завоевание титула.

Все новости
Иванов: «Конкретных предложений, помимо „Ахмата“, у меня не было»
Сегодня, 14:42 Комментарии3
Малком: «Я остаюсь в „Зените“»
Сегодня, 14:26 Комментарии10
Кашшаи: «Нельзя гарантировать, что в следующем сезоне не будет ошибок»
Сегодня, 14:07 Комментарии6
Джано: «В России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь»
Сегодня, 14:02 Комментарии2
Матвеев: «У нас всё хорошо, мы на изоляции»
Сегодня, 12:47 Комментарии4
Матвеев: «Панченко в последний момент выбрал „Тамбов“»
Сегодня, 12:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:40, ред.
"Громкие трансферы"...))
"Трансфермаркт" 05.08.2020
Кокорин - (бесплатно)
Урунов (Уфа 1,5 млн)
Маслов (из Спартака-2 бесплатно)
Педро Роша (из аренды)
На данный момент усилились на 1,5 млн..."громче" не придумаешь.....
Добряк
Добряк
сегодня в 08:58
Ну почему же никто тогда не ожидал!? Симонян знал...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 08:53, ред.
Замах на рубль, удар аж на 7-ое место...
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 08:49
Как говорится замах на рубль, а удар на копейку.)
Conzor
Conzor
сегодня в 08:26
«Спартак» входит с радужными ожиданиями, масштабными приобретениями и чемпионскими амбициями.
А.Мостовой, ветеран свиных.

Жиго автор этих ожиданий.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:03, ред.
Радужные ожидания???))))
Тьфу, Срамота!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 07:42
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    сегодня в 07:28
    Дальше замаха ничего не получается.
    Смольчик
    Смольчик
    сегодня в 07:24
    Пролетать мимо еврокубков стало традицией спартака.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 07:09
    Я с первого раза прочитал - Запах...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:28
    хоть замахи в спаме остались и то хорошо)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:17
    а пора уже хорошо поиграть в футбол
    Conzor
    Conzor ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 06:14
    Последнее золото спартак купил к юбилею Симоняна.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:11
    Последнее золото Спартак взял, когда пролетел мимо еврокубков. Ситуация повторяется
    Conzor
    Conzor
    сегодня в 05:09
    Из года в год одно и то же.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 04:13
    Ещё один критикан нашелся
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:59
    Спартак в начале любого сезона всегда в радужных цветах, а в конце в траурных, традиция однако!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 03:41
    Спартак напротив очень предсказуем.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100