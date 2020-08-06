ГлавнаяНовости

Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»

сегодня, 02:06

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эфире программы «Футбол России» высказался о приобретении клубом нападающего Александра Кокорина.

В любом трансфере существует риск. Бывшие травмы, здоровье. Всё может произойти моментально. Давать гарантий никто не будет. Я скажу о другом. Когда мы договаривались с Сашей, я увидел, насколько он готов, насколько он ментально уверен. У меня сомнений нет.

Здесь ещё вопрос другой. Были вещи — я пока их не могу рассказать — но когда-то определённые нюансы наших переговоров всплывут, мы их расскажем, и для всех будет шоком то, как ведёт себя Саша. Сейчас я это не могу говорить, но я скажу, и это будет достоянием для музеев.

Все говорят, что Кокорин выбрал деньги? Нет, неправда, абсолютно неправда. Да, деньги достойные, я не скажу, что там мелочь, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это.

Ранее экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера похвалил Газизова за подписание Кокорина.

Все новости
Иванов: «Конкретных предложений, помимо „Ахмата“, у меня не было»
Сегодня, 14:42 Комментарии3
Малком: «Я остаюсь в „Зените“»
Сегодня, 14:26 Комментарии10
Кашшаи: «Нельзя гарантировать, что в следующем сезоне не будет ошибок»
Сегодня, 14:07 Комментарии6
Джано: «В России я вырос как футболист: с 15 лет играю здесь»
Сегодня, 14:02 Комментарии2
Матвеев: «У нас всё хорошо, мы на изоляции»
Сегодня, 12:47 Комментарии4
Матвеев: «Панченко в последний момент выбрал „Тамбов“»
Сегодня, 12:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shigor
shigor
сегодня в 15:17
Вангую, Кокора забьет Сочи,в туре в 5 получит травму,а в конце сезона будет 2+1
Навзир
Навзир
сегодня в 14:34
Эт Газиз о стульях которыми коко Пака колотил, их уже в музей спартаке установили?
galem72
galem72 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 12:17
В чём заключается его дЕликатность? Раздавать нелепые вьюхи на каждом углу и дёргать на плешивого?
Сп62
Сп62 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 12:09
А ты хоть немного поучись у него диликатности.
galem72
galem72
сегодня в 11:34
Кто-нибудь заткните газизу рот. Как же он запарил щебетать.
рус фан
рус фан
сегодня в 10:54
Коко если обретет форму может выдать сезон типа 12+8 это усилит игру Спартака.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 10:08
Кокорин может оказаться хорошим приобретением именно для Спартака. Поздравления.
Хотя в нападении у нас перебор.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:29
"...Сейчас я это не могу говорить, но я скажу, и это будет достоянием для музеев..."
----------------------
Дорого яичко в пасхальный день! Народ интересуется этим переходом Кокорина СЕГОДНЯ, а не через годы! Да и через годы Газизову нечего будет сказать, тем более для музеев. Просто наводит тень на плетень, чтобы оправдать высокую зарплату Кокорина.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:37
готовь место под памятник рядом с черенковым)))))))))))))))
Conzor
Conzor
сегодня в 07:22
Его поведение скорее опять приведет в тюрьму.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 07:07
не тот ли это музей где кубок соплей и кубок тины пылятся....
Анд-м
Анд-м
сегодня в 06:45
Всё просто, Саша выбрал где больше платят и меньше требуют.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 05:16
Одна игра слов.
112910415
112910415
сегодня в 05:06
вот и славно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:59
Договорились и хорошо.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:12
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 03:01
    Весь вечер пургу молотит...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:38
    Вот это балабол!!! Такого "оратора" в Спартаке еще не было. Прям как Горбачев без бумажки шпарит!!!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 02:22
    Ярчайшая звезда сегодняшнего Спартака это Газизов. Скучно не будет.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 02:17
    Газизов молодец что подписал Кокорина.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100