Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в эфире программы «Футбол России» высказался о приобретении клубом нападающего .

В любом трансфере существует риск. Бывшие травмы, здоровье. Всё может произойти моментально. Давать гарантий никто не будет. Я скажу о другом. Когда мы договаривались с Сашей, я увидел, насколько он готов, насколько он ментально уверен. У меня сомнений нет.

Здесь ещё вопрос другой. Были вещи — я пока их не могу рассказать — но когда-то определённые нюансы наших переговоров всплывут, мы их расскажем, и для всех будет шоком то, как ведёт себя Саша. Сейчас я это не могу говорить, но я скажу, и это будет достоянием для музеев.

Все говорят, что Кокорин выбрал деньги? Нет, неправда, абсолютно неправда. Да, деньги достойные, я не скажу, что там мелочь, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это.