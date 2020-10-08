Тринкан высказался об игре с Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» и сборной Португалии Франсишку Тринкан после товарищеского матча с Испанией (0:0) поделился мнением о своём одноклубнике Лионеле Месси и партнёре по национальной команде Криштиану Роналду.
Я невероятно горжусь возможностью играть с Криштиану Роналду и Лионелем Месси одновременно.
Невозможно сказать, кто из них лучший.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208550/trinkan-fransishku-barselona
Зря ты так, тебе еще в Барсу возвращаться аххах
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208550/trinkan-fransishku-barselona
Зря ты так, тебе еще в Барсу возвращаться аххах