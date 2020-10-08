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Тринкан высказался об игре с Месси и Роналду

08 октября 2020, 07:03

Нападающий «Барселоны» и сборной Португалии Франсишку Тринкан после товарищеского матча с Испанией (0:0) поделился мнением о своём одноклубнике Лионеле Месси и партнёре по национальной команде Криштиану Роналду.

Я невероятно горжусь возможностью играть с Криштиану Роналду и Лионелем Месси одновременно.

Невозможно сказать, кто из них лучший.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 октября в 07:56
Невозможно сказать, кто из них лучший.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208550/trinkan-fransishku-barselona
Зря ты так, тебе еще в Барсу возвращаться аххах
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 октября в 07:55
Почему Тринкан, когда Тринкау?
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 07:31
Дипломатично ушел от ответа кто лучший.
Big krendel
Big krendel
08 октября в 07:13
Месси игрок одной команды, а вот Рон в любом клубе на первых ролях
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 07:11
это ты просто с дзюбой ещё не играл))))))))))))))
shlomo
shlomo
08 октября в 07:04
Каждый хорош по своему...:)))
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