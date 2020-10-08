Лёв — об упущенной победе над Турцией: «Я разочарован и взбешён»

Главный тренер сборной Германии дал комментарий после товарищеского матча с Турцией (3:3). Подопечные Шенола Гюнеша сумели спастись от поражения, забив гол на 4-й минуте компенсированного времени.

Проблема [реализации моментов] существует уже довольно давно. Но эту команду, которая никогда не играла в таком составе, винить нельзя. Такое происходило и с другими игроками. Я разочарован и взбешён, вот как будет правильно описать мои чувства.

На то есть несколько причин. Одна из них — наша реализация. Соперник бы не смог вернуться в игру, уступая в 2-3 мяча. Игрокам нужно уметь справляться с давлением, когда мяч у нас, и не терять его в простых ситуациях.

Получая мяч, нужно действовать уверенно. А если вы делаете это недостаточно хорошо, то будете пропускать голы. Мы будем работать над этим, когда все игроки вернутся в строй. Мы должны это обсудить.