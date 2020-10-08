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Лёв — об упущенной победе над Турцией: «Я разочарован и взбешён»

08 октября 2020, 06:37
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв дал комментарий после товарищеского матча с Турцией (3:3). Подопечные Шенола Гюнеша сумели спастись от поражения, забив гол на 4-й минуте компенсированного времени.

Проблема [реализации моментов] существует уже довольно давно. Но эту команду, которая никогда не играла в таком составе, винить нельзя. Такое происходило и с другими игроками. Я разочарован и взбешён, вот как будет правильно описать мои чувства.

На то есть несколько причин. Одна из них — наша реализация. Соперник бы не смог вернуться в игру, уступая в 2-3 мяча. Игрокам нужно уметь справляться с давлением, когда мяч у нас, и не терять его в простых ситуациях.

Получая мяч, нужно действовать уверенно. А если вы делаете это недостаточно хорошо, то будете пропускать голы. Мы будем работать над этим, когда все игроки вернутся в строй. Мы должны это обсудить.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 08:36
Игра товарищеская,чего заморачиваться!
Давайте думать
Давайте думать
08 октября в 08:18
Мы будем работать над этим, когда все игроки вернутся в строй.
О_о Лева походу покалечил пол состава после матча. Злой Йоахим ахаха
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 08:03
После боя кулаками не машут.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 октября в 07:56
Попробуй выиграй у такой Турции, когда звонит Эрдоган и говорит если проиграете всех на фронт в Карабах отправлю.
ДСА
ДСА
08 октября в 07:30
В товарищеской игре можно и оступиться.
mihaluch
mihaluch
08 октября в 07:21
На товарняках проверяются и закаляются футболисты.
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 07:18
Турки молодцы
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 октября в 07:00
я я натюрлих
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 06:52
Дак ведь это товарняк...
Остапчук 67
Остапчук 67
08 октября в 06:48
Это был товарняк
shlomo
shlomo
08 октября в 06:42
Нечего было экспериментами заниматься...
ЮЗИК
ЮЗИК
08 октября в 06:39
Ничего страшного не произошло
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