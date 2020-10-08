Шевченко: «Игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько возможно»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском поединке.
В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней.
Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных игр. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии — 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы довызовем, пройдут тестирование.
А Французы молодцы. Поймали кураж и накидали от души. Им ведь тоже о следующем сопернике думать надо...
А Французы молодцы. Поймали кураж и накидали от души. Им ведь тоже о следующем сопернике думать надо...
Украина - Франция один семь.
Украина - Франция один семь.