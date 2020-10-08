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Шевченко: «Игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько возможно»

08 октября 2020, 05:25
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция7 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском поединке.

В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней.
Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных игр. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии — 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы довызовем, пройдут тестирование.
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Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 октября в 12:08, ред.
Стыдно было бы, если бы влетела так основа. Ну а с французами договорились сыграть ещё в марте в рамках подготовки к евро. Никто же тогда не мог подумать, что из-за ковида всё пойдёт на перекосяк, тем более за короткое время вылетел огромный ряд игроков.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
08 октября в 11:57, ред.
Ситуация конечно очень печальная для Шевы. Ещё никогда такое количество игроков основы не вылетало накануне матчей сборной и это перед аж тремя поединками с грандами. Понятно что с французами был просто эксперимент, причем крайне авантюрный от которого можно было ожидать что угодно, хоть 0-10, Ведь дальше два официальных матча с немцами и испанцами, которые важнее
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 октября в 10:19
Команда набирается опыта. Это зениту нужно всегда "кого попроще" в группе ЛЧ, а другие хотят играть с сильнейшими.
Угадайте кто
Угадайте кто
08 октября в 07:40
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 октября в 07:08
    Несерьёзно можно отнестись к шлангам типа Сан-Марины. А на чемпиона мира выходить как на последний бой. В следующий раз выбирайте соперника попроще, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно в одном флаконе.
    А Французы молодцы. Поймали кураж и накидали от души. Им ведь тоже о следующем сопернике думать надо...
    mihaluch
    mihaluch
    08 октября в 06:20
    Состав украинской сборной определил и счёт.
    Давайте думать
    Давайте думать
    08 октября в 05:53
    По шкале серьезности- оценка "по.уизм"
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    08 октября в 05:32
    Какая боль, какая боль
    Украина - Франция один семь.
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 октября в 05:27
    Просто позорное поражение.
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